Come prepararsi all'Amazon Prime Day

Nonostante le difficoltà, l’Amazon Prime Day 2020 è pronto a partire. La famosa iniziativa dedicata a tutti gli abbonati al servizio Prime solitamente viene organizzata nel periodo estivo, ma quest’anno a causa della pandemia è stata rimandata all’autunno e si svolgerà tra qualche giorno. Le date sono quelle di martedì 13 e mercoledì 14 ottobre.

L’evento durerà 48 ore, durante le quali migliaia di prodotti appartenenti a tante categorie merceologiche verranno scontati. Come sempre, le offerte saranno riservate solo agli abbonati a Prime. Trovare l’opportunità giusta al momento giusto sarà quindi la vera sfida anche perché si prevedono migliaia di occasioni. Fortunatamente esistono diverse soluzioni per non farsi trovare impreparati. D’altronde Amazon ha promesso che sconti di questo tipo non arriveranno neanche in occasione del Black Friday, quindi è meglio approfittarne ora sia per acquistare un prodotto che si desidera da tempo, sia per pensare in anticipo ai regali di Natale.

Come prepararsi al Prime Day: iscriversi al servizio

Il primo passo è accedere alla pagina di Amazon Prime ed effettuare l’iscrizione al servizio, che è gratuita per i primi 30 giorni. Successivamente, la piattaforma addebita automaticamente il prezzo dell’abbonamento sul conto corrente o carta prepagata intestati all’account.

L’utente può scegliere tra due tipi di pagamento: 36 € annuali oppure 3,99 € al mese. Scegliendo la prima opzione si ha un risparmio di 12 € su base annua. Dopo l’iscrizione al Prime si avrà accesso a tutte le offerte disponibili nelle 48 ore di sconti.

Decidere quali prodotti acquistare

Dopo essersi iscritti al servizio Prime è utile fare una lista di tutti i prodotti che si desidera acquistare, come quelli che sono nella wishlist da tempo, regali da fare a Natale e così via.

Il Prime Day è il momento migliora per trovare l’articolo dei propri sogni scontato, soprattutto per quanto riguarda l’elettronica. I prodotti di questa categoria, che normalmente hanno un prezzo alto, sono fortemente ribassati durante le 48 di offerte. Quando si sono scelti i prodotti di maggiore interesse si può passare al punto successivo.

Scaricare l’app e attivare gli avvisi

Ora è il momento di scaricare l’app di Amazon su smartphone o altro dispositivo e da qui accedere alle schede dei prodotti di proprio interesse. All’interno delle schede prodotto bisogna poi selezionare la voce “Segui questa offerta” in modo da ricevere un avviso nel caso in cui proprio su quell’articolo verrà effettuato uno sconto durante il Prime Day.

Il consiglio è quello di seguire più prodotti dello stesso tipo, perché spesso viene messa in offerta una variante e non un’altra, senza contare che ricevendo subito le notifiche per tanti articoli simili, si può fare un confronto in modo più veloce.

Inoltre, si possono acquistare entrambi e poi restituirne uno successivamente, anche perché Amazon ha modificato la politica di reso e da ora si ha più tempo per restituire gli articoli consegnati.

Saper individuare il tipo di offerta

L’ultimo passo importante è quello di sapere bene dove guardare nel momento in cui si accede alla pagina prodotto. Questo accade se, per caso, non si è messo l’avviso su un’offerta ma si incappa nella scheda durante la navigazione su Amazon.

Nei giorni prestabiliti tutte le offerte specifiche avranno un badge azzurro con la scritta Offerta Prime Day, altre invece saranno a tempo e in questo caso ci sarà un timer che indicherà il tempo rimanente per acquistare il dato prodotti scontato.

Questi sono i principali passi per prepararsi adeguatamente alle 48 di sconti. Ricordiamo che il Prime Day 2020 inizierà in Italia alle ore 00:01 di martedì 13 ottobre e terminerà alle 23:59 di mercoledì 14 ottobre.