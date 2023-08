Cosa sono i campi Cc e Ccn di una email

Fonte foto: alice-photo / Shutterstock.com

Quando si invia una e-mail è possibile inserire, oltre all’indirizzo di posta elettronica del destinatario del messaggio, anche altri destinatari, compilano i campi Cc e Ccn. Si tratta di due strumenti molto utili per informare altre persone in merito alla comunicazione in corso via e-mail.

Cc sta per “copia carbone” mentre Ccn è l’acronimo di “copia carbone nascosta”. Utilizzando i campi Cc e Ccn è possibile, quindi, “mettere in copia” altre persone quando si invia un messaggio di posta elettronica.

Cc e Ccn hanno, però, funzioni differenti. Vediamo cosa sono e come usare bene i campi Cc e Ccn quando si invia una e-mail.

Cosa vuol dire Cc in una e-mail

La funzione Cc delle e-mail è l’acronimo di carbon copying oppure copia di carbone. Un nome abbastanza esplicativo che spiega come si tratti di un messaggio identico inviato a più persone. Così come i fogli in carbone venivano usati per copiare lo stesso testo.

Per mandare una conversazione a più persone basta inserire, oltre al destinatario o ai destinatari principali, anche degli indirizzi di posta nel campo Cc, che si trova subito sotto la riga dedicata ai destinatari principali della nostra e-mail. Naturalmente, è importante digitare correttamente gli indirizzi dei destinatari tenendo ben presente cosa può contenere e cosa no un indirizzo e-mail.

Facciamo un esempio per chiarire l’utilizzo di Cc: ipotizziamo di dover inviare una mail a X ma di voler informare anche Y, sia dell’avvenuta comunicazione che del contenuto della stessa. Per farlo basta aggiungere l’indirizzo e-mail di X al campo del destinatario e quello di Y al campo Cc. In questo modo, Y riceverà una copia della comunicazione inviata a X.

Utilizzando la funzione Cc, però, X potrà vedere l’indirizzo e-mail di Y, sapendo che c’è un altro utente che ha ricevuto una “copia carbone” del messaggio di posta elettronica inviato. Per nascondere quest’informazione è necessario ricorrere al campo Ccn.

Per inviare comunicazioni a più persone è possibile anche creare un gruppo Telegram o con un’altra app di messaggistica, in modo da rendere la comunicazione più immediata e interattiva.

Cosa significa Ccn in una e-mail

Se vogliamo tenere nascosti al ricevente i vari indirizzi di posta elettronica “messi in copia” nel nostro messaggio basta usare la funzione Ccn, ovvero blind carbon copying oppure copia carbone nascosta. Per inviare un messaggio utilizzando la funzione Ccn basta attivare l’apposita opzione e aggiungere l’indirizzo e-mail da tenere in copia.

Torniamo all’esempio precedente: per inviare una mail a X ma tenendo in copia Y, senza però comunicarlo a X, bisognerà aggiungere Y nel campo Ccn e non nel campo Cc. Naturalmente, i due campo sono utilizzabili anche in combinazione, aggiungendo indirizzo e-mail in Cc e altri in Ccn.

Come usare Cc e Ccn quando si invia una e-mail

Per utilizzare i campi Cc e Ccn è sufficiente premere sull’apposita opzione prima di inviare il messaggio di posta elettronica e aggiungere gli indirizzi e-mail da tenere in copia (carbone oppure carbone nascosta in base ai casi).

In genere, il campo Cc viene utilizzato per team di lavoro per inviare una comunicazione a un utente specifico andando, però, a informare anche il resto del gruppo. Con Ccn, invece, è possibile informare in modo privato l’utente in copia.