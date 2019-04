Come recuperare chat WhatsApp cancellate

22 Aprile 2019 - Può capitare per errore di cancellare una chat da WhatsApp. Mentre si cerca di cambiare qualche impostazione, per errore si preme sull’icona a forma di cestino e la conversazione viene eliminata per sempre. E con lei tutti i messaggi, le foto, i video e i contenuti condivisi. Prima di iniziare a piangere e a disperarvi per l’errore commesso, dovete sapere che è possibile recuperare le chat eliminate da WhatsApp.

La procedura è molto semplice e anche se non avete molta esperienza con il mondo degli smartphone, bastano cinque minuti per portarla a termine. Dovete però essere fortunati e aver attivato il backup di WhatsApp: solamente in questo caso potrete recuperare le conversazioni WhatsApp cancellate per errore. Solitamente il backup è attivo in tutti gli account e può essere gestito tramite le impostazioni. Se state leggendo questa guida, per prima cosa controllate che la funzionalità sia attiva e che il backup di WhatsApp venga compiuto almeno una volta a settimana (ogni giorno sarebbe meglio). Ecco come fare per recuperare le chat WhatsApp cancellate su Android e iOS.

Come recuperare chat Whatsatpp eliminate su Android

Se hai cancellato per errore una conversazione o devi installare WhatsApp su un nuovo smartphone Android, è possibile recuperare le chat WhatsApp a una sola condizione: avere attivato la funzione per fare il backup.

La versione Android di WhatsApp effettua il backup delle conversazioni su Google Drive. Per controllare che la funzionalità sia attiva bisogna lanciare l’app, entrare nelle Impostazioni e poi su Chat. Premendo su “Backup delle chat” si può controllare la data dell’ultimo backup WhatsApp. Cliccando su “Backup su Google Drive”, invece, è possibile impostare ogni quanto tempo fare il backup WhatsApp (noi suggeriamo di scegliere l’opzione Quotidiano).

Se avete controllato la presenza di un backup, allora sarà possibile recuperare la conversazione WhatsApp eliminata. Per farlo dovrai installare l’applicazione sullo smartphone, associando lo stesso numero e lo stesso account Google. Durante la procedura di configurazione, WhatsApp vi chiederà se ripristinare le conversazioni utilizzando un backup: dovrete pigiare sulla voce “Ripristina cronologia chat”. Portato a termine questo passaggio, troverete nella home di WhatsApp tutte le chat, anche quelle eliminate per errore.

Come recuperare chat cancellate WhatsApp su iOS

I passaggi da seguire per recuperare conversazioni WhatsApp eliminate per errore sull’iPhone è molto simile a quella precedente. Per prima cosa è necessario avere a disposizione un backup del proprio account, altrimenti sarà impossibile portare a termine l’operazione. Una delle differenze rispetto ad Android, riguarda lo spazio cloud dove viene salvato il backup: iOS utilizza iCloud.

Per controllare che il backup WhatsApp sia attivo sul proprio iPhone bisogna entrare nelle Impostazioni, premere sulla voce Chat e poi su Backup delle chat. Controllate la data dell’ultimo backup e nel caso cambiate la frequenza con la quale vengono salvate le conversazioni sul proprio spazio iCloud. Una volta appurato che il backup è recente si può precedere al recupero delle chat WhatsApp eliminate.

Per farlo bisogna scaricare WhatsApp dall’App Store e installarlo sullo smartphone. Durante la procedura guidata, associate il vostro numero di telefono e l’ID Apple di iCloud. Nel passaggio successivo, premete su “Ripristina cronologia chat” per recuperare tutte e conversazioni WhatsApp che avete eliminato. Per controllare che la procedura sia andata a buon fine, controllate che le chat cancellate siano presenti nella home di WhatsApp.