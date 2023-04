Come sarà iPad Pro OLED e quanto costerà

Se ne parla da anni, ma ancora nessuno li ha visti: sono gli iPad Pro con schermo OLED che, prima o poi, sostituiranno gli attuali modelli con schermo Liquid Retina XDR. Cioè LCD con tecnologia mini LED, il meglio oggi disponibile sul mercato consumer fatta eccezione proprio per gli schermi OLED. Adesso, però, forse ci siamo: secondo il leacher ShrimpApplePro (@VNchocoTaco su Twitter) Apple avrebbe in mano quattro prototipi per due diagonali (11 e 13 pollici) e sarebbe sul punto di scegliere il fornitore. La brutta notizia, però, è che i nuovi schermi saranno carissimi.

iPad Pro OLED: come sarà lo schermo

Secondo il leaker Apple annuncerà i primi iPad Pro OLED nel 2024, mantenendo le attuali diagonali da 11 e 13 pollici. Sempre secondo ShrimpApplePro, però, i pannelli scelti da Apple per gli iPad non saranno gli stessi già utilizzati per gli iPhone, ma saranno più simili a quelli già visti sugli ultimi Google Pixel 7.

In particolare non saranno OLED flessibili ai bordi, ma rigidi: sembra infatti che Apple abbia già commissionato a Samsung i primi stock di pannelli OLED a due strati di emissione, tecnologia piuttosto costosa ma che garantiscee una luminosità molto maggiore e una durata di ben quattro volte superiore rispetto a un pannello con un solo strato di emissione.

iPad Pro OLED: quanto costerà

Ancora ShrimpApplePro rivela il vero problema di questa scelta tecnica: farebbe aumentare di circa il 70-80% il costo dei pannelli, con conseguente aumento del prezzo di tutto il tablet, rispetto al modello equivalente attualmente in commercio. Per questo motivo inizialmente questa innovazione riguarderà solamente i modelli Pro, mentre gli iPad e iPad Air continueranno ad avere schermi LCD.

Va anche ricordato che non è solo il leaker ShrimpApplePro a ipotizzare tale aumento di prezzo per gli iPad Pro con schermo OLED. Neanche un mese fa l’affidabile giornale online coreano The Elec, specializzato nella filiera dell’industria elettronica, ha fatto una previsione praticamente identica e ha parlato di un prezzo di iPad Pro da 13 pollici che passerebbe dagli attuali 1.099 dollari a 1.799 dollari.

Secondo il sito coreano Apple, in queste settimane, starebbe testando i prototipi di schermo OLED forniti da LG e da Samsung (entrambi sono già fornitori storici di Apple) e si tratterebbe di componenti molto care: per il display da 11 pollici il prezzo sarebbe tra i 270 e i 350 dollari, contro i 100-150 dollari di uno schermo OLED "normale" da 10 pollici.

In buona sostanza, quindi, Apple farà un eccellente iPad Pro OLED, ma in pochissimi potranno permetterselo.