Come saranno Galaxy A54 e A34

Anche se le maggiori attese sono tutte rivolte alla nuova famiglia Galaxy S23, Samsung lancerà anche due nuovi modelli di fascia media che saranno interessanti per chi non ha il budget per acquistare uno dei nuovi flagship sudcoreani. I due nuovi smartphone che debutteranno nel mercato europeo fanno parte della gamma "A" e sono il Samsung Galaxy A54 e il Samsung Galaxy A34 che, rispetto ai Galaxy A53 (in foto) e A33 attualmente in vendita, avranno diverse migliorie.

Galaxy A54 e A34, il display sarà più ampio

La prima novità che i Galaxy A54 e A34 offriranno, secondo i molti rumor che stanno precedendo il loro lancio ufficiale riguarda il display, che sarà leggermente più ampio di quello dei modelli A53 e A33 e avrà un rapporto d’aspetto 19,5:9 che è meno allungato del 20:9 utilizzato per gli attuali modelli in vendita, e che verrà anche proposto per i nuovi Samsung Galaxy S23.

Secondo alcuni render trapelati, sparirà l’isola dove sono posizionati i sensori fotografici dal retro del dispositivo. Questi saranno un poco sporgenti rendendo nel complesso il design dei nuovi smartphone un poco più gradevole, al netto dei gusti personali.

Galaxy A54 e A34, caratteristiche tecniche

I leak che riguardano i nuovi smartphone parlano della presenza di un nuovo SoC che andrà a sostituire l’attuale Exynos 1280 che si trova nel modello A53. Il nuovo SoC che dovrebbe chiamarsi Exynos 1380 è sicuramente in fase di sviluppo, e secondo i beni informati sarà questo quello destinato al modello Galaxy A54 e, molto probabilmente anche al Galaxy A34.

A livello di comparto fotografico pare che Samsung stia pensando a un sensore da 50 MP come quello principale è il Galaxy A54. Anche se non c’è alcuna certezza molti ipotizzano che questo sensore, al momento sconosciuto, sia quello attualmente utilizzato sul Galaxy S22. Niente ancora è trapelato per quanto riguarda gli altri due obiettivi che affiancheranno il sensore principale.

Novità anche se di poco conto, riguarda la probabile batteria che alimenterà il Galaxy A54. Quella nuova dovrebbe essere da 4.905 mAh qualche milliampere in più di quella del Galaxy A53 che arriva a 4.860 mAh. Non ci stupiremmo se nelle comunicazioni ufficiali la batteria sarà del Galaxy A54 verrà proposta come un modello da 5.100 mAh visto che quella dell’A53 oggi viene pubblicizzata come una versione da 5.000 mAh.

In arrivo il Galaxy A14 5G

Sembra ormai certo, che insieme a due modelli di fascia medio alta Samsung proporrà anche uno smartphone per la fascia medio bassa che si chiamerà Galaxy A14 5G e sostituirà (o all’inizio affiancherà) l’attuale A13 5G, diventando così il telefono 5G più economico di Samsung ad essere proposto in Europa.

Per vedere i nuovi Galaxy A54 e A34 bisognerà attendere più o meno il mese di marzo, visto che di solito Samsung annuncia i nuovi modelli della serie A dopo i suoi top di gamma Galaxy S, che sono attesi a inizio febbraio. Diversamente il modello Galaxy A14 5G potrebbe debuttare in alcuni mercati entro la fine dell’anno, come già visto l’anno scorso per il Galaxy A13 5G.