Come sono fatti i nuovi smart TV Mini LED di Samsung

Come ampiamente anticipato da diversi rumors degli ultimi mesi, Samsung ha scelto di puntare sulla tecnologia Mini LED per una nuova gamma di smart TV per la casa e ha presentato, a pochi giorni dall’apertura del CES 2021, la nuova linea Neo QLED.

I nuovi smart TV Samsung Neo QLED saranno proposti con risoluzione 4K (QN90A) o 8K (QN900A) e, a detta del produttore coreano, rappresentano un “salto quantico” nella tecnologia dei display grazie alle dimensioni minuscole dei LED che illuminano il pannello, alla tecnologia Quantum Matrix e al nuovo processore Neo Quantum che si occupa principalmente dell’upscaling. Cioè di portare le immagini in risoluzione SD o HD alla risoluzione 4K o 8K per “riempire” lo schermo. Un compito gravoso ma importante: la maggior parte dei contenuti visualizzati dagli utenti ogni giorno, infatti, non sono in 4K (e men che meno in 8K).

La tecnologia Mini LED di Samsung

Come dice il nome Mini LED, la tecnologia dei Samsung Neo QLED si basa su LED piccolissimi: quaranta volte più piccoli dei LED tradizionali, usati sulle TV attuali. Ciò permette a Samsung di accorparne moltissimi in ogni pollice quadrato, per avere una illuminazione uniforme e molto modulabile.

Più LED ci sono, infatti, più precise possono essere le sfumature accendendo o spegnendo gruppi di LED. Secondo Samsung questa tecnologia “consente un controllo ultra preciso della retroilluminazione, riducendo il blooming e consentendo agli spettatori di godersi al massimo i contenuti“.

La tecnologia dei Neo QLED, inoltre, aumenta la scala della luminanza fino a 12 bit con 4096 livelli e questo migliora l’efficacia dell’HDR e, indirettamente, avvicina la qualità dei colori delle TV Mini LED (che, lo ricordiamo, è una evoluzione della tecnologia LCD) a quella delle OLED.

Samsung Neo QLED: le dimensioni dei nuovi TV Mini LED

I nuovi smart TV Neo QLED di Samsung con tecnologia Mini LED saranno messi in vendita in sette modelli, per quattro diagonali: QN90A con risoluzione 4K sarà disponibile nelle dimensioni di 55, 65, 75 e 85 pollici mentre QN900A con risoluzione 8K sarà disponibile nelle dimensioni di 65, 75 e 85 pollici.

Per nessuno di questi modelli Samsung ha ancora ufficializzato il prezzo finale né la data di arrivo sul mercato.