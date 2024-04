Come vedere in TV e in streaming l'ATP Masters 1000 di Montecarlo

Da domenica 7 aprile a domenica 14 aprile si disputa l'ATP Masters 1000 di Montecarlo. Ecco come vedere le partite in TV e in streaming

Fonte foto: Clive Brunskill / Staff / Getty Images Europe

È il torneo che inaugura la stagione della terra rossa nel tennis. Superficie che affascina sempre i grandi appassionati, ma che ha uno spazio sempre più ridotto all’interno del calendario internazionale. Stiamo parlando dell’ATP Masters 1000 di Montecarlo. Da domenica 7 aprile e fino a domenica 14 aprile i più importanti tennisti mondiali si sfidano sui campi del Principato, e c’è anche una nutrita truppa di italiani. A capitanarla Jannik Sinner che, dopo la vittoria all’ATP di Miami, è alla ricerca di altri punti utili per difendere il secondo posto nella classifica ATP appena conquistato e per accorciare le distanze da Novak Djokovic. Per Jannik è anche il primo torneo stagionale sulla terra rossa e c’è molta curiosità nel capire quanto tempo ci metterà per adattarsi alla nuova superficie. Grande attenzione anche per Musetti che difende i quarti di finale conquistati lo scorso anno e per Matteo Berrettini che sta ricominciando piano-piano a ritrovare una forma accettabile.

L'ATP Masters 1000 di Montecarlo è un'esclusiva Sky e di NowTV. La piattaforma satellitare ha fatto un grande investimento e ha acquistato i diritti televisivi di tutti i più importanti tornei dell'anno (escluso il Roland Garros e gli US Open) ed è la TV di riferimento per tutti gli appassionati di tennis. Per vedere il Masters 1000 di Montecarlo c'è anche l'opzione NowTV, vantaggiosa anche dal punto di vista economico.

Quando inizia l’ATP Masters 1000 di Montecarlo 2024

Rispetto agli altri ATP Masters 1000 di questa stagione, quello di Montecarlo ha una durata minore: comincia domenica 7 aprile e termina domenica 14 aprile. Sui campi del Principato, infatti, va in scena solamente il torneo maschile e non quello femminile. Tempi più contingentati e un torneo più rapido rispetto agli altri Masters visti finora.

Masters 1000 di Montecarlo: gli italiani impegnati

Gli italiani in tabellone sono quattro: Sinner (testa di serie numero due), Musetti, Berrettini (wild card) e Arnaldi. Dalle qualificazioni possono aggiungersi Luca Nardi e Lorenzo Sonego, entrambi approdati all’ultimo turno. Sinner, essendo testa di serie, ha il bye al primo turno e comincerà il torneo direttamente martedì con il secondo turno (ad attenderlo uno tra Korda e Davidovich Fokina). Per Musetti, invece, sorteggio complicato: se la dovrà vedere con l’americano Fritz, testa di serie numero 13 ed è nello stesso spicchio di tabellone di Djokovic, al rientro dopo aver saltato il Masters 1000 di Miami. Berrettini, invece, se la dovrà vedere con il serbo Kecmanovic, mentre Arnaldi affronterà al primo turno un lucky loser.

Come vedere il Masters 1000 di Montecarlo in TV

Per gli appassionati, le piattaforme di riferimento per vedere in TV l'ATP Masters 1000 di Montecarlo sono Sky e NowTV. L'orario è perfetto per noi italiani: le partite cominciano a metà mattinata verso le 11:00 e ci accompagnano fino a sera. Per vedere in TV gli incontri basta sintonizzarsi sui canali di Sky dedicati al tennis, diventati in questi ultimi mesi più di uno. Un'ottima alternativa è NowTV, ma in questo caso bisogna avere uno smart TV e installare l'app della piattaforma. Nulla di troppo complicato.

Come guardare l’ATP Masters 1000 di Montecarlo in streaming

Un'ottima alternativa per seguire l'ATP Masters 1000 di Montecarlo è lo streaming. Gli abbonati a Sky possono utilizzare l'app di SkyGo, mentre per NowTV è disponibile l'app ufficiale su qualsiasi dispositivo mobile. In entrambi i casi la procedura da seguire è semplicissima: basta aprire l'app, inserire le proprie credenziali e cliccare sui canali che stanno trasmettendo il torneo di Montecarlo. Nel giro di pochissimi secondi parte lo streaming dell'incontro che hai scelto.

Quando gioca Sinner nell’ATP Masters 1000 di Montecarlo

Essere numero due della classifica ATP ha i suoi vantaggi, come ad esempio cominciare direttamente dal secondo turno nei tornei come i Masters 1000. L’avventura di Sinner avrà inizio con ogni probabilità martedì dal secondo turno dove aspetta il vincente della sfida tra Korda e Davidovich Fokina. In caso di vittoria potrebbe trovare Bublik, testa di serie numero 16, e successivamente Rune. Nella stessa parte di tabellone anche Zverev e Medvedev: uno dei due potrebbe essere lo sfidante in un’eventuale semifinale. Dall’altra parte del tabellone, invece, Djokovic e Alcaraz.