Come vedere in TV e in streaming il GP d'Australia 2025

Riparte la stagione della Formula1. Ecco come guardare in TV e in streaming il Gran Premio d'Australia. Orari e appuntamenti da non perdere.

La stagione 2025 della Formula 1 è pronta a ricominciare. Nel weekend dal 14 al 16 marzo si corre in Australia sul circuito dell’Albert Park, un appuntamento oramai fisso del calendario della Formula 1. Da quest’anno torna a essere anche l’apertura della stagione e le scuderie stanno già iniziando a scaldare i motori. La stagione 2025 sarà l’ultima con le auto a effetto suolo e ci si aspetta un grande equilibrio tra i top team. Gli unici test disputati in Bahrein a fine febbraio hanno mostrato una McLaren che, dopo aver conquistato il titolo a squadre, punta alla doppietta anche con il titolo piloti. Una monoposto che ha fatto un ulteriore step in avanti e che è sembrata veloce fin dai primi giri.

Grande attesa, naturalmente, anche per la Ferrari. La Scuderia di Maranello si presenta con una nuova coppia di piloti: Lewis Hamilton ha preso il posto di Carlos Sainz (andato alla Williams) e con Leclerc tenterà di far tornare il titolo piloti a Maranello dopo quasi venti anni. La nuova SF-25 è molto differente dalla monoposto dello scorso anno e il potenziale è ancora tutto da scoprire. Apparsa leggermente in difficoltà la Red Bull che, per la prima volta dopo un bel po’ di anni, non partirà con il favore dei pronostici. Infine, c’è grande curiosità nel vedere cosa farà Kimi Antonelli, il nuovo pilota italiano del team Mercedes-AMG che ha da poco compiuto 18 anni.

Il GP d'Australia 2025 è un'esclusiva SkySport e NowTV. Le due piattaforme di proprietà di Sky trasmetteranno l'intero weekend di gara sui propri canali sportivi.

Formula 1, GP Australia 2025: orari

Bisognerà puntare la sveglia all’alba per seguire in diretta l’inizio della stagione 2025 della Formula 1. Il fuso orario non è di certo a nostro favore e saremo costretti alla classica “alzataccia”. Si parte nella notte di venerdì con le prime prove libere della stagione (alle 2:30 della notte) e si prosegue il sabato mattina all’alba con le qualifiche. La gara, invece, è fissata alle ore 5:00 di domenica mattina. Ecco una tabella riassuntiva con tutti gli orari.

Prove libere 1: venerdì 14 marzo ore 2:30 – 3:30

Prove libere 2: venerdì 14 marzo ore 6:00 – 7:00

Prove libere 3: sabato 15 marzo ore 2:30 – 3:30

Qualifiche: sabato 15 marzo ore 6:00 – 7:00

Gara: domenica 16 marzo ore 5:00

Come vedere il GP d’Australia 2025 di Formula 1 in TV

Per seguire tutto il weekend di gara in TV, le piattaforme di riferimento sono Sky e NowTV, mentre il canale che trasmetterà tutte le fasi del gran premio è SkySport F1. Puoi seguire il GP d’Australia 2025 di Formula 1 in TV utilizzando sia la piattaforma satellitare di Sky, sia l’app di NowTV, disponibile oramai su qualsiasi smart TV. Oltre alle prove libere, alla qualifica e alla gara, potrai seguire anche tutti i programmi di approfondimento previsti da Sky/NowTV con le interviste in diretta dal paddock. Se non sei ancora abbonato, puoi approfittare dello sconto del 40% per il PassSport di NowTV.

C’è anche un’alternativa gratuita per seguire il GP d’Australia 2025: il canale TV8 del digitale terrestre. Qualifiche e gara verranno trasmesse in differita nel pomeriggio di sabato e domenica.

Come vedere il GP d’Australia 2025 di Formula 1 in streaming gratis

Visto l’orario, potete anche vedere il GP d’Australia in streaming utilizzando l’app di SkyGo (per gli abbonati Sky) o di NowTV (per gli abbonati all’omonima app). Basta lanciare l’applicazione dal proprio smartphone, tablet o PC e inserire le credenziali. Selezionando il canale di SkySPort F1 partirà lo streaming del GP d’Australia nel giro di pochi secondi.

Come vedere il GP d’Australia in streaming gratis? In diretta non è possibile, però puoi guardarlo in streaming gratis in differita utilizzando il sito di TV8, accessibile da qualsiasi browser. L’appuntamento è per sabato e domenica pomeriggio, rispettivamente per qualifiche e gara.