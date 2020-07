Come vedere il GP d'Ungheria 2020 di Formula 1 in streaming e TV

Senza pause. La Formula 1 è già pronta a scendere in pista per il terzo gran premio di questo frenetico 2020. Nel weekend dal 17 al 19 luglio si corre sul circuito dell’Hungaroring per il GP d’Ungheria 2020 e riparte la rincorsa alle Mercedes, apparse in queste prime due gare di un altro pianeta. La Ferrari, invece, è chiamata a reagire dopo l’incubo del GP di Stiria: il contatto nel primo giro tra Vettel e Leclerc ha messo fuori pista tutti e due i piloti ferraristi.

Le prime prove libere del venerdì, però, non sembrano dare speranze ai tifosi del Cavallino Rosso: gli aggiornamenti promessi da Binotto non hanno portato grossi miglioramenti e con la pista asciutta le due Ferrari hanno beccato oltre un secondo di ritardo da una Mercedes che sembra essere invincibile. Terzo e quarto posto occupato dalla Recing Point, che però ha girato con la mescola più morbida. Nelle prove libere del pomeriggio, con la pista bagnata, il più veloce è stato Vettel, ma le altre Scuderie non hanno spinto. Il meteo sarà ballerino per tutto il weekend.

Come accaduto per gli altri gran premi, anche il GP di Ungheria è un’esclusiva di SkySport. Per vedere il GP d’Ungheria 2020 in TV bisogna collegarsi ai canali Sky Sport Uno o SkySport F1. Disponibile anche la differita su TV8, canale in chiaro del digitale terrestre. Per chi è al mare c’è la possibilità di vedere il gran premio di Formula 1 in streaming su SkyGo e sul sito di TV8.

Gp Ungheria 2020 di Formula 1: orario qualifiche e gara

Essendo un gran premio che si corre in Europa, anche il GP d’Ungheria 2020 segue i classici orari della Formula 1: qualifiche al sabato alle ore 15:00, gara la domenica alle ore 15:10. Per domenica è attesa anche la pioggia, ma non ci dovrebbero essere ritardi nella partenza della gara. Ecco gli orari per le qualifiche e la gara del GP di Ungheria 2020 di Formula 1.

Qualifiche GP d’Ungheria 2020 di Formula 1: sabato 11 luglio alle ore 15:00

Gara GP d’Ungheria 2020 di Formula 1: domenica 12 luglio alle ore 15:10.

Dove vedere il GP Ungheria 2020 di Formula 1 in TV

Anche il GP d’Ungheria sarà un’esclusiva di SkySport e verrà trasmesso sui canali dell’emittente satellitare: SkySport Uno e SkySport F1. Su quest’ultimo canale ci saranno anche approfondimenti direttamente dal paddock. Per chi non ha un abbonamento a Sky c’è la possibilità di vedere il Gp d’Ungheria 2020 di Formula 1 su TV8, canale del digitale terrestre che trasmetterà qualifiche e gara in differita.

Qualifiche GP d’Ungheria 2020 di Formula 1: diretta TV su SkySport Uno e SkySport F1 dalle ore 15:00; differita su TV8 alle 18:30

Gara GP d’Ungheria 2020 di Formula 1: diretta TV su SkySport Uno e SkySport F1 alle 15:10; differita su TV 8 alle 18:15.

Come guardare il GP d’Ungheria 2020 di Formula 1 in diretta streaming su SkyGo

Per chi è al mare o in vacanza e non vuole perdersi la Formula 1, c’è la possibilità di vedere il GP d’Ungheria 2020 in diretta streaming su SkyGo, la piattaforma on demand dell’emittente satellitare. Per accedere a SkyGo bisogna essere iscritti al servizio e utilizzare uno dei dispositivi supportati: smartphone, tablet e computer.

Per seguire il GP d’Ungheria 2020 in streaming bisogna lanciare l’app di SkyGo, inserire le proprie credenziali e premere su Canali TV. Si aprirà una lista di tutti i canali disponibili e scorrendo verso il basso si troverà SkySport Uno e SkySport F1. Selezionando uno dei due canali e premendo sul taso Play partirà lo streaming della gara.

Come vedere il GP d’Ungheria 2020 di Formula 1 in streaming gratis sul sito di TV8

Una valida alternativa per guardare in streaming gratis il Gp d’Ungheria 2020 è il sito di TV8, canale del digitale terrestre. Non c’è bisogno né di pagare un abbonamento né di iscriversi a un servizio, ma basta avere un dispositivo con la connessione a Internet e un browser.

Per seguire il GP d’Ungheria 2020 di Formula 1 in streaming gratis bisogna aprire il browser, inserire la URL del sito di TV8 e aspettare che si carichi l’homepage. Nel giro di qualche secondo partirà lo streaming del gran premio d’Ungheria. Ricordiamo che TV8 trasmette le gare in differita.