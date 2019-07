Come vedere il Tour de France 2019 in TV e diretta streaming gratis

6 Luglio 2019 - Dal 6 al 28 luglio 2019 si corre il Tour de France 2019, la corsa a tappe di ciclismo più importante al Mondo. L’edizione 2019 è molto attesa dagli appassionati: si parte da Bruxelles e non dalla Francia e si festeggiano i cento anni della Maglia Gialla. Per migliorare lo spettacolo deludente degli ultimi anni, gli organizzatori hanno deciso di diminuire i chilometri a cronometro e aumentare i Gran Premi della Montagna che saranno trenta.

Si scaleranno quasi tutte le montagne storiche della corsa a tappe francese: l’Isoard, il Galibier, il Tourmalet e La Planche de Bes Filles. Proprio quest’ultima salita sarà il primo banco di prova per capire chi sono i favoriti per la vittoria del Tour de France 2019 (la sesta tappa da Mulhouse a La Planche de Bes Filles). Nella lista dei favoriti non ci saranno Chris Froome e Tom Dumoulin. Il “keniota bianco” ha già concluso la stagione a causa di una caduta durante la ricognizione della cronometro del Giro del Delfinato, mentre il ciclista olandese sta ancora pagando i postumi della caduta del Giro d’Italia. Tra gli italiani c’è da segnalare il rientro di Fabio Aru e la presenza di Vincenzo Nibali che, dopo il secondo posto al Giro d’Italia 2019, è alla ricerca di gloria anche in Francia.

Il Tour de France 2019 verrà trasmesso in TV dalla Rai e da Eurosport. La Tv di Stato ha preparato un palinsesto molto ricco con programmi pensati ad hoc per la Grande Boucle. Eurosport, invece, trasmetterà le 21 tappe in diretta sui propri canali disponibili sul satellitare. Per gli appassionati c’è anche la possibilità di vedere il Tour de France 2019 in diretta streaming gratis su RaiPlay ed Eurosport Player.

Tour de France 2019: le tappe

Ecco le 21 tappe del Tour de France 2019. Si parte da Bruxelles e si arriva a Parigi, dopo aver affrontato ben 30 Gran Premi della Montagna

1a tappa: sabato 6 luglio 2019 Bruxelles-Bruxelles, 192 km

2a tappa: domenica 7 luglio 2019 Bruxelles-Bruxelles, 27 km (cronometro a squadre)

3a tappa: lunedì 8 luglio 2019 Binche-Epernay, 212 km

4a tappa: martedì 9 luglio 2019 Reims-Nancy, 215 km

5a tappa: mercoledì 10 luglio 2019 Saint Dié des Vosges-Colmar, 169 km

6a tappa: giovedì 11 luglio 2019 Mulhouse-La Planche des Bes Filles, 157 km

7a tappa: venerdì 12 luglio 2019 Belfort-Chalon sur Saone, 230 km

8a tappa: sabato 13 luglio 2019 Maçon-Saint Etienne, 199 km

9a tappa: domenica 14 luglio 2019 Saint Etienne-Broude, 170 km

10a tappa: lunedì 15 luglio 2019 Saint Flour-Albi, 218 km

11a tappa: mercoledì 17 luglio 2019 Albi-Toulouse, 167 km

12a tappa: giovedì 18 luglio 2019 Toulouse-Bagneres de Bigorre, 202 km

13a tappa: venerdì 19 luglio 2019 Pau-Pau, 27 km (cronometro individuale)

14a tappa: sabato 20 luglio 2019 Tarbes-Tourmalet, 117 km

15a tappa: domenica 21 luglio 2019 Limoux-Foix, 185 km

16a tappa: martedì 23 luglio 2019 Nimes-Nimes, 177 km

17a tappa: mercoledì 24 luglio 2019 Pont du Gard-Gap, 206 km

18a tappa: giovedì 25 luglio 2019 Embrun-Valloire, 207 km

19a tappa: venerdì 26 luglio 2019 Saint Jean de Maurienne-Tignes, 123 km

20a tappa: sabato 27 luglio 2019 Albertville-Val Thorens, 131 km

21a tappa: domenica 28 luglio 2019 Rambouillet-Parigi, 127 km

Tour de France 2019: le squadre

Sono 22 le squadre che partecipano la Tour de France 2019: ogni team può schierare otto corridori.

Team INEOS

BORA – hansgrohe

Deceuninck – Quick Step

AG2R La Mondiale

Bahrain Merida

Groupama – FDJ

Movistar Team

Astana Pro Team

Team Jumbo-Visma

EF Education First

Mitchelton-Scott

CCC Team

UAE-Team Emirates

Trek – Segafredo

Team Sunweb

Cofidis, Solutions Crédits

Lotto Soudal

Team Total Direct Energie

Team Katusha Alpecin

Wanty – Gobert Cycling Team

Team Dimension Data

Team Arkéa Samsic

I favoriti del Tour de France 2019

Due dei favoriti alla vigilia non ci saranno. Froome e Dumoulin hanno dovuto alzato bandiera bianca a causa di due cadute che hanno bloccato la loro preparazione per il Tour de France (il campione inglese ha già finito la stagione). Anche senza il ciclista della Ineos e della Sunweb, la starting list del Tour de France 2019 è molto interessante.

C’è il vincitore della Grande Boucle dello scorso anno Geraint Thomas, supportato dal compagno di squadra Bernal che nelle gare di avvicinamento al Tour de France 2019 ha mostrato una condizione invidiabile. Le tante salite e i pochi chilometri a cronometro potrebbero favorire proprio il ciclista colombiano. Sempre dalla Colombia arriva un altro dei favoriti per la vittoria del Tour de France 2019: Nairo Quintana. Attenzione anche a Fuglsang, dato in grande forma, e ad Adam Yates.

E gli italiani? Non sono tra i favoriti della vigilia. C’è Vincenzo Nibali reduce dal secondo posto del Giro d’Italia, che parte senza troppe velleità di classifica. Fabio Aru torna in un grande giro dopo l’operazione subita durante l’inverno che ha precluso la sua partecipazione al Giro d’Italia. Il ciclista sardo testerà la sua forma e capirà durante la corsa se può aspirare a un ruolo da protagonista. C’è anche Elia Viviani che proverà a vincere qualche tappa e strappare la maglia a punti a Sagan.

Tour de France 2019: orario delle tappe

L’orario delle tappe del Tour de France 2019 cambia di giorno in giorno e dipende dalla lunghezza e dalla difficoltà del percorso. Solitamente la partenza è programma tra le 12:00 e le 13:00, mentre l’arrivo è fissato tra le 16:00 e le 17:30.

Tutte le 21 tappe del Tour de France 2019 verranno trasmesse in diretta TV in Italia dalla Rai e da Eurosport.

Dove vedere il Tour de France 2019 in TV in chiaro sulla RAI

Per il Tour de France 2019 la Rai ha messo in campo un grosso dispiegamento di forze. Per la Grande Boucle 2019 la TV di Stato, oltre alla diretta della corsa, ha preparato tre programmi ad hoc: l’Anteprima Tour, Tour Replay (una sorta di Processo alla tappa) e poi Tour di Sera con gli highlights della tappa del giorno. La diretta della corsa andrà in onda dalle 14:00 su Rai 2, così come Tour Replay (che inizia alla fine di ogni tappa). Gli altri due programmi, invece, saranno un’esclusiva RaiSport+ HD. Quindi, per vedere il Tour de France 2019 in chiaro in TV bisogna collegarsi su Rai 2 e su RaiSport+ HD.

Dove guardare il Tour de France 2019 in TV su Eurosport

Il ciclismo è uno degli sport di punta del palinsesto di Eurosport. E come accade da oramai diversi anni, il canale presente sul satellitare di Sky trasmetterà su Eurosport 1 ed Eurosport 2 il Tour de France 2019 in diretta. Per poter vedere la Grande Boucle su Eurosport è necessario avere l’abbonamento al pacchetto Sport di Sky. Il commento è affidato al duo Luca Gregorio e Riccardo Magrini.

Come seguire in diretta streaming gratis il Tour de France 2019 su RaiPlay

Gli appassionati di ciclismo potranno guardare il Tour de France 2019 in streaming gratis su RaiPlay, la piattaforma on demand della Tv di Stato. Per accedere a RaiPlay non bisogna pagare nessun abbonamento, ma solamente iscriversi gratuitamente al servizio e usare uno dei dispositivi supportati (smartphone, tablet e computer). L’applicazione di RaiPlay è disponibile sul Google Play Store e App Store.

Per vedere in streaming gratis il Tour de France 2019 bisogna lanciare RaiPlay, inserire le proprie credenziali e premere su Dirette. Si aprirà una pagina con tutti i canali della Rai disponibili in streaming e cliccando sul banner di Rai 2 o di RaiSport+ HD partirà lo streaming della Grande Boucle 2019. Il commento del Tour de France 2019 è affidato alle voci di Francesco Pancani e Alessandro Ballan.

Come vedere in streaming il Tour de France 2019 su Eurosport Player

L’emittente televisiva dedicata allo sport ha anche un servizio on demand (Eurosport Player) dove è possibile seguire in streaming tutti gli eventi più importanti. Per guardare il Tour de France in live streaming su Eurosport Player è necessario essere abbonati alla piattaforma (mensile o annuale) e usare uno dei dispositivi supportati (smartphone, tablet e computer).

Per seguire in streaming il Tour de France 2019 bisogna lanciare Eurosport Player, fare il login e premere sulla voce “Tutti gli sport”. Si aprirà un menu a scomparsa dal quale dover scegliere “ciclismo”. Si aprirà una nuova pagina con tutte le gare disponibili su Eurosport Player e cliccando sul banner dedicato alla Grande Boucle partirà lo streaming del Tour de France 2019.