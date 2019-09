Come vedere in streaming Atletico Madrid - Real Madrid su DAZN

28 Settembre 2019 - Nonostante arrivi solamente alla settima giornata del girone d’andata delle Liga spagnola, il derby di Madrid che si disputa oggi alle ore 21:00 è uno dei più importanti degli ultimi anni. Il Real Madrid è primo in classifica con 14 punti, l’Atletico secondo con 13 punti: chi vince va in testa al campionato spagnolo.

Una partita che si preannuncia spettacolare e ricca di tensione. Le due squadre si sono già affrontate quest’estate nell’International Championship Cup e l’Atletico Madrid vinse per 7-3, umiliando gli odiati cugini. Le due squadre stanno vivendo un periodo piuttosto particolare: il Real Madrid, nonostante il primo posto in classifica, è scosso dalle continue liti tra Zidane e la dirigenza e il debutto in Champions League è stato traumatico (sconfitta per 3-0 con il PSG). L’Atletico Madrid, invece, sta ancora trovando il giusto assetto tattico dopo aver cambiato tanto durante il mercato. Il Real Madrid dovrebbe schierarsi con un 4-2-3-1 con un attacco formato da James Rodriguez – Hazard – Bale e Benzema. L’Atletico con il classico 4-4-2 con Joao Felix e Diego Costa in attacco.

Atletico Madrid – Real Madrid è un’esclusiva DAZN e potrà essere vista solamente sull’app della piattaforma OTT. Nessuna possibilità di vederla in TV sul nuova canale DAZN1 di Sky. Ecco come guardare Atletico Madrid – Real Madrid in TV e streaming.

Atletico Madrid – Real Madrid: orario

Il derby di Madrid si gioca alle ore 21:00 del 28 settembre al Wanda Metropolitano.

Le probabili formazioni di Atletico Madrid – Real Madrid

Atletico Madrid (4-4-2): Oblak; Trieppier, Savic, Gimenez, Lodi; Saul, Thomas, Koke, Lemar; Joao Felix, Diego Costa.

Real Madrid (4-2-3-1): Courtois; Carvajal, Varane, Ramos, Nacho Fernandez; Kroos, Casemiro; James Rodriguez, Hazard, Bale; Benzema.

Come vedere Atletico Madrid – Real Madrid in TV

Per poter guardare in TV Atletico Madrid – Real Madrid bisogna avere un abbonamento a DAZN e disporre di uno smart TV supportato dalla piattaforma. Il match non andrà in onda su DAZN1, canale satellitare disponibile su Sky.

Come guardare Atletico Madrid – Real Madrid in streaming

Gli appassionati di calcio potranno vedere in streaming Atletico Madrid – Real Madrid su smartphone e tablet utilizzando l’app di DAZN, disponibile gratuitamente sul Play Store e App Store. Per seguire la partita in streaming bisogna lanciare l’app, inserire le proprie credenziali e premere sul box dedicato ad Atletico Madrid – Real Madrid presente in home page. Nel giro di qualche secondo partirà il media player con lo streaming del derby di Madrid.