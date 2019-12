Come vedere CSKA Mosca - Armani Jeans Milano in TV e streaming

26 Dicembre 2019 - Dopo un inizio entusiasmante con le vittorie sul Fenerbahce e sul Barcellona e con il primo posto in Eurolega, l’Armani Jeans Milano ha subito una serie di sconfitte consecutive che l’hanno portata fino all’ottavo posto della classifica, l’ultimo disponibile per qualificarsi ai quarti di finale. Oggi alle 17:00 la squadra allenata da Messina affronterà il CSKA Mosca, squadra guidata da Mike James, simbolo dell’Armani dello scorso anno.

La squadra russa è un avversario ostico, soprattutto se affrontato a Mosca. Occupa il quinto posto dell’Eurolega con 10 vittoria e 5 sconfitte. Anche l’Armani ha un record positivo con 8 vittorie e 7 sconfitte e l’obiettivo è tornare a vincere il più presto possibile. I diritti televisivi dell’Eurolega sono un’esclusiva di Eurosport che trasmette tutte le partite in diretta. Gli appassionati di basket possono vedere in TV in diretta CSKA Mosca – Armani Jeans Milano sul canale Eurosport 2, disponibile per gli abbonati Sky. La partita può essere vista anche in streaming su Eurosport Player e su DAZN. Ecco come fare

CSKA Mosca – Armani Jeans Milano: orario di inizio

L’inizio della partita è fissato alle ore 17:00.

Dove vedere in TV CSKA Mosca – Armani Jeans Milano

L’Eurolega è un’esclusiva di Eurosport che trasmette le partite in diretta sulla propria piattaforma on demand e sui canali presenti sul satellitare. Per guardare CSKA Mosca – Milano in TV bisogna sintonizzarsi sul canale Eurosport 2 disponibile su Sky.

Come vedere in streaming CSKA Mosca – Armani Jeans Milano

Gli appassionati di basket possono seguire in streaming CSKA Mosca – Milano in due modi diversi: su Eurosport Player e su DAZN.

Se avete un abbonamento a Eurosport Player potete seguire la partita in streaming lanciando l’applicazione e inserendo le proprie credenziali. Nella home page sarà presente il box dedicato alla partita e cliccandoci partirà lo streaming.

Da alcuni mesi i canali di Eurosport sono disponibili anche su DAZN. Per seguire CSKA Mosca – Armani Milano in streaming bisogna lanciare l’app di DAZN, inserire le proprie credenziali e premere sul box dedicato a Eurosport 2 presente in homepage. Nel giro di pochi secondi partirà lo streaming della partita di Eurolega.