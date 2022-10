Come vedere in streaming gratis Inter – Viktoria Plzen di Champions League

Vincere per qualificarsi agli ottavi di Champions League con una giornata di anticipo e passare il turno in un girone infernale. Questo l’obiettivo principale dell’Inter in questa quinta giornata della Champions League 2022 – 2023. I neroazzurri hanno più di un piede agli ottavi, grazie alla vittoria e al pareggio nel doppio scontro con il Barcellona e una vittoria basterebbe per qualificarsi. E sulla carta la partita è più che abbordabile: il Viktoria Plzen è ultimo in classifica, con zero punti e 16 gol subito in quattro gare. Sulla carta sembra tutto apparecchiato per una vittoria facile, ma sono proprio questi gli incontri più difficili.

La partita si gioca questa sera alle ore 18:45 e come tutte le migliori partite del mercoledì che riguardano le italiane è un'esclusiva Prime Video.

Inter – Viktoria Plzen: a che ora si gioca

Il calcio d’inizio di Inter – Viktoria Plzen è fissato per le ore 18.45 di questa sera. La partita si gioca allo stadio Giuseppe Meazza in San Siro.

Come vedere in TV Inter – Viktoria Plzen di Champions League

Per seguire in TV il match di Champions League tra Inter e Viktoria Plzen bisogna avere uno smart TV con installata l'app di Amazon Prime Video, oltre a essere abbonati alla piattaforma. Per chi non ha un televisore intelligente, c'è una valida alternativa: basta acquistare un dispositivo come il Fire TV Stick che trasforma il TV in uno smart TV e permette di installare tantissime app, tra cui Prime Video.

Per tutti i tifosi c’è anche un ampio pre-partita con inizio fissato alle ore 18:00.

Come guardare in streaming gratis Inter – Viktoria Plzen di Champions League

Per vedere Inter – Viktoria Plzen in streaming gratis basta avviare l'app di Prime Video sul proprio dispositivo (smartphone, tablet, computer non fa alcuna differenza, sono tutti compatibili), premere sul banner dedicato alla partita e aspettare pochissimi secondi che parta la diretta video.

Abbonandoti oggi a Prime Video, oltre a vedere Inter – Viktoria Plzen, potrai guardare anche la migliore partita delle italiane del prossimo mercoledì e in più tutti i contenuti presenti sulla piattaforma: migliaia tra film, serie TV, documentari e programmi per i più piccoli.

