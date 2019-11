Come vedere Italia - Russia semifinale mondiali beach soccer in TV

30 Novembre 2019 - L’Italia di mister Del Duca ha conquistato la semifinale dei mondiali di beach soccer 2019. Un grande risultato per gli Azzurri che arrivavano a questi mondiali con ottime sensazioni, ma non certo da favoriti. Per arrivare in finale l’Italia dovrà battere la Russia che li ha già vinti nel 2011 e nel 2013.

La Nazionale italiana fa affidamento su Gabriele Gori, capocannoniere della manifestazione con oltre dieci gol. Il bomber azzurro ha dei piccoli problemi di salute che lo hanno limitato nei quarti di finale, dove l’Italia ha battuto la Svizzera per 5–4 all’ultimo secondo grazie a un gol di Zurlo. Per arrivare in finale sarà necessario che Gori ritrovi la via del gol, altrimenti la partita sarà veramente dura. La Russia era arrivata ad Asuncion con la voglia di tornare sul tetto del Mondo e finora ci sta riuscendo. La vittoria ai quarti per 5-4 contro i favoritissimi brasiliani è un segnale della forza dei russi.

Per vedere Italia – Russia in streaming e in TV bisogna sintonizzarsi su SkyGo, RaiPlay, oppure su SkySport Uno. Ecco come fare-

A che ora inizia Italia – Russia

Il calcio d’inizio è fissato alle ore 20:15.

Dove vedere in TV Italia – Russia semifinale dei mondiali di beach soccer

I diritti TV del torneo sono stati acquistati da Sky. Il match verrà trasmesso in TV su SkySport Uno e SkySport Collection.

Come guardare in streaming gratis Italia – Russia

Per gli appassionati c’è la possibilità anche di vedere Italia – Russia di beach soccer in streaming gratis su RaiPlay, la piattaforma on demand della TV di Stato. Il match non verrà trasmesso sui canali della Rai, ma solamente online sul canale RaiSport Web. Per seguire in streaming la partita bisogna aprire RaiPlay, premere su Canali Tv e poi su Dirette. Si aprirà una pagina con tutti i canali disponibili e scorrendo verso il basso troverete anche RaiSport Web.

Per gli abbonati a Sky c’è la possibilità di guardare Italia – Russia di beach soccer in streaming su SkyGo.