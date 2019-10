Come vedere Juventus - Bologna in streaming e TV su Sky e DAZN

19 Ottobre 2019 - Juventus – Bologna è il posticipo del sabato dell’ottava giornata di Serie A 2019-2020. I bianconeri sono tornati primi in classifica dopo la convincente vittoria contro l’Inter, mentre il Bologna è a metà classifica con 9 punti, nonostante abbia dimostrato un grande gioco e ottimo affiatamento. Juve – Bologna viene trasmessa da DAZN e si può vedere in TV sul canale DAZN1 su Sky. Il match è disponibile anche in streaming sull’app di DAZN.

Una partita molto sentita da entrambe le tifoserie e che si preannuncia spettacolare. La Juventus sta diventando ogni giorno d più una squadra di Sarri che tenta di dominare la partita con il possesso palla e il fraseggio breve. Il Bologna in questo inizio di campionato ha dovuto fare a meno del suo allenatore, a causa della leucemia che ha colpito Mihajlović. L’allenatore serbo, però, sarà in panchina contro la Juventus: ha terminato un altro ciclo di chemioterapia e vuole essere affianco ai suoi ragazzi. Nella probabile formazione della Juventus non ci dovrebbero essere delle sorprese: 4-3-1-2 con Bernardeschi dietro al duo Ronaldo – Higuain. Il Bologna arriva a Torino con un 4-2-3-1 con Mbaye che sostituisce l’infortunato Tomiyasu.

A che ora gioca Juventus – Bologna

Il calcio d’inizio di Juventus – Bologna è fissato per le ore 20:45. Si gioca all’Allianz Stadium di Torino.

Probabili formazioni Juventus – Bologna

Juventus (4-3-1-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, de Ligt, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi; Higuain, Cristiano Ronaldo.

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Mbaye, Danilo, Bani, Dijks; Poli, Dzemaili; Orsolini, Soriano, Sansone; Palacio. All. Mihajlovic

Come vedere in TV Juventus – Bologna

Juventus – Bologna è un’esclusiva DAZN e può essere vista in TV in due diversi modi. Gli abbonati a DAZN possono vedere la partita in TV avendo uno smart TV dove è possibile installare l’app della piattaforma, oppure collegando il PC al televisore. Gli abbonati a Sky possono vedere Juventus – Bologna in TV sul nuovo canale DAZN 1 che trasmette il meglio della piattaforma.

Come guardare in streaming Juventus – Bologna

Per vedere Juve – Bologna in streaming bisogna essere abbonati a DAZN. Tramite l’applicazione della piattaforma di video in streaming è possibile seguire il match in streaming su smartphone, tablet, smart TV, computer e console.

Per guardare in streaming Juve – Bologna bisogna lanciare DAZN, inserire le proprie credenziali e premere sul box della partita presente in homepage. Nel giro di qualche secondo partirà la diretta della partita. Il collegamento dal campo inizierà alle ore 20:45.