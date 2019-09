Come vedere Juventus - Spal in streaming e TV su Sky o DAZN

28 Settembre 2019 - Juventus – Spal è il primo anticipo della sesta giornata di Serie A 2019 – 2020. Si gioca a Torino all’Allianz Stadium. Il match verrà trasmesso in TV da Sky sul canale SkySport Serie A (202) e anche da NowTV e TIM Vision, servizi on demand che trasmettono i programmi dell’emittente satellitare. Disponibile lo streaming di Juventus – Spal su SkyGo.

La Juventus arriva da due vittorie consecutive in rimonta: prima con il Verona e poi con il Brescia. La squadra allenata da Sarri ha mostrato grandi progressi sotto il punto di vista del gioco, ma ha ancora troppe lacune in difesa: se vuole vincere lo scudetto per la nona volta consecutiva bisogna fare grandi passi in avanti. La Juventus arriva alla sfida con la Spal con grossi problemi in difesa. Dei quattro terzini in rosa, l’unico disponibile è Cuadrado, verranno adattati al ruolo Emre Can o Matuidi. La Juventus dovrebbe schierarsi ancora una volta con il 4-3-1-2, il modulo visto per la prima volta martedì contro il Brescia. La Spal arriva a Torino con la voglia di invertire il brutto periodo che sta vivendo. L’inizio di stagione è stato abbastanza problematico.

Juventus – Spal: orario e dove si gioca

Il calcio d’inizio di Juventus – Spal è fissato alle ore 15:00. Si gioca all’Allianz Stadium di Torino.

Le probabili formazioni di Juve – Spal

Juventus (4-3-1-2): Szczesny; Emre Can, Bonucci, de Ligt, Cuadrado; Khedira, Pjanic, Matuidi; Ramsey; Dybala, Ronaldo.

Spal (3-5-2): Berisha; Cionek, Vicari, Felipe; Sala, Murgia, Missiroli, Kurtic, Igor; Petagna, Floccari.

Dove vedere Juve – Spa in TV

Juventus – Spal verrà trasmessa in TV sul canale SkySport Serie A. Il match fa parte del pacchetto acquistato dall’emittente satellitare e quindi non sarà possibile seguirlo su Sky. Invece, sarà possibile vedere la partita in TV su Now TV e TimVision, ma in questo caso è necessario avere uno smart tv.

Come guardare in streaming Juventus – Spal

I tifosi juventini e ferraresi potranno seguire Juventus – Spal in diretta streaming su SkyGo. Per accedere al servizio bisogna essere abbonati a Sky, avere un account e utilizzare uno dei dispositivi supportati.

Per vedere in streaming Juventus – Spal bisogna lanciare SkyGo, inserire le proprie credenziali e premere su Canali TV. Si aprirà una lista con tutti i canali disponibili on demand e selezionando SkySport Serie A partirà lo streaming di Juventus – Spal.

Se siete abbonati a NowTV e Tim Vision potete seguire lo streaming del match sull’app per smartphone e tablet delle due piattaforme.

Disponibile la diretta testuale di Juventus – Spal su Virgilio Sport.