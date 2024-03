Come vedere in TV e in streaming il Masters 1000 di Miami

Dal 20 al 31 marzo si disputa il Masters 1000 di Miami: ecco come vedere il torneo in streaming e in TV. Tabellone e orari delle partite

Il cammino verso il secondo posto della classifica ATP di Sinner si è fermato sul più bello. Il tennista italiano è uscito in semifinale proprio contro Carlos Alcaraz, in un match conclusosi al terzo set e che aveva visto l’italiano dominare il primo con un perentorio 6-1. Lo spagnolo poi è salito in cattedra, Sinner ha cominciato a sentire la stanchezza accumulata in queste settimane e non è riuscito più a tenere il ritmo forsennato del giovane Alcaraz. Nel tennis, però, non c’è mai tempo per piangere sul latte versato. Già questa settimana Sinner ha un’altra occasione per tentare la scalata al secondo posto e accorciare in classifica su Novak Djokovic. Dal 20 al 31 marzo si disputa il Masters 1000 di Miami. Torneo amatissimo dai giocatori e che richiama sempre un grande pubblico. E sarà folta anche la presenza degli italiani. Berrettini, dopo aver raggiunto la finale al challenger di Phoenix della scorsa settimana, torna nel circuito maggiore e spera di ritrovare le sensazioni di un tempo. Oltre al torneo maschile, in contemporanea si gioca anche quello femminile. C’è sempre grande attenzione su Jasmine Paolini che, dopo aver vinto il suo primo Masters 1000 della carriera, è chiamata ora a confermare quanto di buono ha fatto vedere.

Il Masters 1000 di Miami, come tutti gli altri grandi tornei di tennis di questa stagione, è un’esclusiva Sky e NowTV. Dal primo turno fino alla finale, tutti match più importanti verranno trasmessi dalla piattaforma satellitare e dalla piattaforma online. Grande attenzione, logicamente, ai match degli italiani. Per vedere il torneo bisogna avere l’abbonamento al pacchetto Sport di Sky oppure al Pass Sport di NowTV. Proprio quest’ultimo è protagonista di un’ottima promo: grazie allo sconto del 33% sul Pass Sport annuale è come avere quattro mesi gratis. Oltre a tutti i tornei di tennis, hai accesso a un numero di contenuti sportivi praticamente infinito: la Champions League, l’Europa League, la Serie A, la Formula 1, la MotoGP e anche la NBA con l’Eurolega.

Quando inizia il Masters 1000 di Miami

Il Masters 1000 di Miami è un torneo combined, in cui uomini e donne giocano contemporaneamente sugli stessi campi. Ha quindi una durata maggiore rispetto a un torneo normale e dura in totale dieci giorni. L’inizio è fissato per il 20 marzo, mentre la finale del torneo maschile è il 31 marzo, che in Italia coincide con il giorno di Pasqua.

Gli italiani e le italiane impegnati nel Masters 1000 di Miami

Otto uomini e cinque donne. È una pattuglia nutrita quella degli italiani e delle italiane protagonisti al Masters 1000 di Miami, torneo che conclude questa prima parte di stagione sul cemento statunitense e dà il via alla stagione della terra. Nel tabellone maschile c’è un grande assente: Novak Djokovic e questo permette a Jannik Sinner di avere la testa di serie numero due. Bye al primo turno e comincerà il torneo direttamente dal secondo, così come Lorenzo Musetti. La compagine italiana è composta anche da Matteo Berrettini che torna nel tabellone principale di un grande torneo e se la vedrà al primo turno con Andy Murray, un sorteggio sicuramente non fortunato. Tra gli altri italiani ci sono Lorenzo Sonego, Flavio Cobolli, Matteo Arnaldi, Luciano Darderi e Andrea Vavassori che ha superato le qualificazioni. Non c’è, invece, Luca Nardi, che dopo aver battuto Djokovic nel Masters 1000 di Indian Wells non è riuscito a superare il turno di qualificazioni.

Nel tabellone femminile, Jasmine Paolini beneficia di un bye al primo turno grazie alla testa di serie numero dodici. Le altre italiane impegnate sono Camila Giorgi, Elisabetta Cocciaretto (che al primo turno se la vedrà con Naomi Osaka), Martina Trevisan e Lucia Bronzetti.

Come vedere il Masters 1000 di Miami in TV

Per vedere in TV il Masters 1000 di Miami bisogna essere abbonati a Sky oppure a NowTV. Sono queste le due piattaforme che trasmetteranno tutte le partite più importanti del torneo in TV sui loro canali. La copertura sarà completa e con una grande attenzione ai tennisti italiani. I canali dedicati saranno almeno un paio e potrai scegliere sempre quale partita vedere. Se ancora non siete abbonati a nessun servizio, potete approfittare dell’ottima promo disponibile per il Pass Sport di NowTV. Grazie allo sconto del 33%, l’abbonamento mensile lo paghi meno di 10 euro. L’app di NowTV è disponibile su oramai qualsiasi smart TV e utilizzarla è veramente molto semplice.

Come guardare il Master 1000 di Miami in streaming

A causa del fuso orario alcune partite potrebbero disputarsi anche durante l’ora di cena o in serata. Se non volete perdervi nemmeno un match del Masters 1000 di Miami non vi dovete preoccupare, c’è la possibilità di vederlo in streaming. Gli abbonati a Sky hanno a disposizione l’app di SkyGo, mentre per quelli di NowTV basta scaricare l’app sul proprio dispositivo mobile (è presente su tutti gli app store). Per seguire il Masters 1000 di Miami in streaming basta aprire una delle due app (dipende a quale servizio siete abbonati), inserire le credenziali del proprio abbonamento e scegliere il canale che sta trasmettendo il torneo. Semplice, facile e veloce. Se ancora non siete abbonati, potete sfruttare l’offerta disponibile sul Pass Sport di NowTV. L’abbonamento annuale è scontato del 33% ed è come avere quattro mesi gratis. Hai accesso a un numero di contenuti praticamente sterminato.

Quando gioca Sinner nel Masters 1000 di Miami

Il torneo di Sinner comincerà direttamente al secondo turno. Il tennista italiano scenderà in campo per la prima partita venerdì 22 marzo oppure il giorno successivo. L’italiano è il numero due del seeding ed è dalla stessa parte di Medvedev e potrà incontrare il russo in semifinale, nella rivincita dell’Australian Open. Al secondo turno ci potrebbe essere un derby tutto italiano con Andrea Vavassori che ha superato le qualificazioni e se la vedrà al debutto con l’argentino Pedro Cachin. Possibile quarto di finale con Andry Rublev, tennista dal grande talento, ma molto imprevedibile.