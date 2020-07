Come vedere la MotoGP 2020 in TV e diretta streaming

Un po’ in ritardo rispetto alle altre competizioni motoristiche, anche la MotoGP riparte e lo fa con un piano ben preciso: 13 gare già confermate e altre 4 che si potranno aggiungere nelle prossime settimane. La pandemia ha stravolta il calendario della MotoGP 2020 e gli organizzatori hanno preferito la soluzione più semplice: pochi spostamenti e in molti casi due gran premi sulla stessa pista. In Spagna verranno disputate addirittura sette gare.

Il favorito per vincere il campionato di MotoGP 2020 è ancora una volta Marc Marquez, alla ricerca del nono mondiale vinto, il settimo nella classe regina. Lo spagnolo, però, se la dovrà vedere con un redivivo Vinales che sembra aver trovato un buon feeling con la nuova Yamaha e con Quartararo. Il pilota francese è stato una delle sorprese dello scorso anno e nei test invernali è sembrato in gran forma: anche lui guiderà una Yamaha ufficiale. Occhi puntati anche sulla Ducati di Dovizioso, l’unico che negli ultimi due anni è stato in grado di impensierire, anche se minimamente, il dominio della Honda e di Marc Marquez. Il pilota spagnolo si dovrà guardare le spalle anche dal fratello, promosso nel team ufficiale Honda in MotoGP, dopo aver disputato alcuni buoni campionati in Moto 2. Spazio anche per Valentino Rossi, alla ricerca di buone sensazioni dopo un inverno un po’ complicato. Il pilota italiano guiderà una Yamaha ufficiale e ha già annunciato che il prossimo anno continuerà in sella insieme al team Petronas.

Gli appassionati di moto possono essere felici: i diritti televisivi della MotoGP 2020 non sono un’esclusiva di Sky, ma sono stati acquistati anche da DAZN che trasmetterà tutte le gare in diretta sulla piattaforma online. Per chi non vuole farsi un abbonamento, c’è sempre la possibilità di vedere la MotoGP 2020 in differita in chiaro su TV8. Per lo streaming della MotoGP 2020 ci sono diverse possibilità: SkyGo, DAZN e il sito di TV8 (gratis). Ecco come fare.

Calendario MotoGP 2020

Il calendario della MotoGP 2020, come già accaduto con la Formula 1 è stato fortemente rivoluzionato. Gli organizzatori hanno preferito concentrare le gare in pochi circuiti e quasi tutte in Europa. Per il momento sono state confermate tredici tappe che al massimo possono diventare 17, andando a gareggiare anche fuori dall’Europa. Ben sette gran premi verranno disputati in Spagna, mentre in Italia si correrà due volte sulla pista di Misano. Ecco le gare confermate fino ad adesso:

19 luglio ore 14.00 Gp Spagna – Jerez

Gp Spagna – Jerez 26 luglio ore 14.00 Gp Andalusia – Jerez

Gp Andalusia – Jerez 9 agosto ore 14.00 Gp Repubblica Ceca – Brno

Gp Repubblica Ceca – Brno 16 agosto ore 14.00 Gp Austria – Spielberg

Gp Austria – Spielberg 23 agosto ore 14.00 Gp Stiria – Spielberg

Gp Stiria – Spielberg 13 settembre ore 14.00 Gp San Marino – Misano

Gp San Marino – Misano 20 settembre ore 14.00 Gp Emilia Romagna – Misano

Gp Emilia Romagna – Misano 27 settembre ore 14.00 Gp Catalogna – Barcellona

Gp Catalogna – Barcellona 11 ottobre ore 14.00 Gp Francia – Le Mans

Gp Francia – Le Mans 18 ottobre ore 14.00 Gp Aragona – Aragon

Gp Aragona – Aragon 25 ottobre ore 14.00 Gp Teruel – Aragon

Gp Teruel – Aragon 8 novembre ore 14.00 Gp d’Europa – Valencia

Gp d’Europa – Valencia 15 novembre ore 14.00 Gp Comunità Valenciana – Valencia

Dove vedere la MotoGP 2020 in TV

Per vedere la MotoGP 2020 in TV gli appassionati possono utilizzare tre diversi canali: SkySport, DAZN e TV8. Sky e DAZN hanno acquistato i diritti della MotoGP per trasmetterla in diretta e in esclusiva, mentre TV8, canale in chiaro del digitale terrestre potrà mandare in onda sei GP in diretta e tutti gli altri in differita.

Quindi, per guardare la MotoGP 2020 bisogna fare l’abbonamento a SkySport o a DAZN, oppure in alternativa accontentarsi della differita su TV8. Sky trasmetterà le gare su due canali: SkySport Uno e SkySport MotoGP, dove ci saranno anche contenuti esclusivi.

Come guardare la MotoGP 2020 in streaming su SkyGo

Per gli amanti delle due ruote c’è anche la possibilità di vedere la MotoGP 2020 in diretta streaming. Tra le varie possibilità c’è SkyGo, la piattaforma on demand di Sky. Per accedere a SkyGo è necessario essere abbonati a Sky, avere un account registrato e utilizzare uno dei dispositivi compatibili. L’applicazione di SkyGo può essere scaricata dal Google Play Store, dall’App Store o direttamente dal sito di Sky.

Per vedere la MotoGP in streaming su SkyGo bisogna lanciare la piattaforma, inserire le proprie credenziali e premere su Canali TV. Si aprirà una lista con tutti i canali disponibili e scorrendo verso il basso si troverà SkySport Uno o SkySport MotoGP. Selezionando uno dei due canali e premendo sul tasto “Play” partirà lo streaming della gara.

Come seguire la MotoGP 2020 in streaming su DAZN

Gli abbonati DAZN da quest’anno hanno anche la possibilità di vedere in diretta streaming tutte le gare della MotoGP 2020. Per farlo è necessario utilizzare l’app di DAZN, uno dei tanti dispositivi supportati e cliccare sul banner dedicato alla gara presente in homepage. Nel giro di qualche secondo dovrebbe partire lo streaming della MotoGP 2020.

Come vedere la MotoGP 2020 in streaming gratis sul sito di TV8

Se non siete abbonati né a Sky né a DAZN avete un’ultima alternativa per vedere MotoGP 2020 in streaming gratis: il sito di TV8. Il canale in chiaro del digitale terrestre di proprietà sempre di Sky trasmetterà tutte le gare del campionato in differita e ben sei in diretta. Gli appassionati possono seguire in streaming gratis la MotoGP 2020 sul sito di TV8: basta inserire la URL nel browser e far partire la riproduzione del canale presente nell’home page.