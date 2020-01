Come vedere Sex Education 2 in TV e in streaming in italiano

16 Gennaio 2020 - Terza tra le serie TV Netflix più viste dagli utenti italiani nel 2019, Sex Education torna con la seconda stagione. La serie TV che esplora il rapporto tra adolescenti e sesso, parlandone come mai nessuna fiction aveva fatto finora, toccando temi importanti come abusi ed espressione della propria sessualità è pronta a fare il proprio ritorno sulla piattaforma di video streaming: disponibile su Netflix dal 17 gennaio 2020.

Il protagonista sarà sempre Otis, sempre più alla ricerca del primo amore e del primo vero rapporto. A supportarlo la mamma-terapeuta interpretata da Gillian Anderson, Maeve, Ola ed Eric. Ma ci sarà spazio anche per i personaggi secondari che interpreteranno un ruolo sempre più centrale e importante. Ecco come vedere in TV e in diretta streaming Sex Education 2.

Sex Education 2: le anticipazioni

Il teen movie molto apprezzato anche dai più grandi è pronto a ricominciare. La seconda stagione di Sex Education sposterà il focus dal sesso adolescenziale ai problemi di cuore che vivono i ragazzi di questa generazione. Tutto trattato con molta serietà e attenzione, senza tralasciare nulla al caso. Il personaggio principale è sempre Otis, impegnato nella sua prima vera relazione con Ola. Ci sarà anche Maeve, tornata alla Moordale Secondary School e pronta (forse) a mostrare il proprio affetto nei confronti di Otis.

Ci sarà spazio anche per gli altri personaggi della serie TV. Eric avrà una storia con un nuovo personaggio e inizierà un triangolo amoroso con Adam che sarà uno dei personaggi più interessanti di Sex Education 2. Diventato finalmente adulto, dimostrerà di essere una persona buona.

Quante sono le puntate di Sex Education 2

Sono otto le puntate della seconda stagione di Sex Education 2. Ogni episodio dura circa trenta minuti.

Quando esce Sex Education 2

Sex Education 2 è disponibile su Netflix dalle ore 9:00 del 17 gennaio 2020. Come accade di solito sulla piattaforma, tutte le puntate sono rilasciate in contemporanea: basta accedere sul proprio profilo e iniziare a vedere la serie TV.

Come vedere Sex Education 2 in TV

Sex Education 2 è una serie TV disponibile in esclusiva su Netflix. Per vederla in TV è necessario essere abbonati alla piattaforma di video streaming e avere uno smart TV che supporta l’applicazione di Netflix. In alternativa è necessario collegare un supporto esterno al TV, come il Fire TV Stick oppure la Chromecast.

Come guardare in streaming Sex Education 2 in italiano

Il modo più semplice per vedere Sex Education 2 è in streaming sull’app di Netflix. Logicamente bisogna essere abbonati alla piattaforma e avere un dispositivo compatibile con l’app (di norma tutti gli smartphone, tablet e computer usciti negli ultimi anni). Per vedere Sex Education 2 in streaming bisogna semplicemente lanciare l’app, premere sul box dedicato alla serie TV presente nella homepage e cliccare sulla puntata che si vuole guardare.

Sex Education 2 è recitato in inglese, ma è possibile aggiungere i sottotitoli o vederlo in italiano. Per aggiungere i sottotitoli in italiano è necessario lanciare una puntata e premere sulla seconda icona in alto a destra a forma di “bubble”. Si aprirà un menù e nella voce sottotitoli dovete selezionare “Italiano”. Se, invece, volete guardare Sex Education 2 in streaming in italiano, dovete lanciare la serie TV, premere sulla stessa icona e sotto la voce audio selezionare “Italiano”.