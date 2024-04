Come vedere in TV e in streaming Sinner - Rune, quarti di finale ATP Montercarlo

Sinner affronta Rune nei quarti di finale dell'ATP Masters 1000 di Montecarlo: ecco a che ora gioca e come vedere l'incontro in streaming e in TV

Fonte foto: ©cylonphoto/123RF.COM

Sinner – Rune, atto secondo. Sarà ancora una volta Rune l’avversario di Sinner sui campi in terra battuta di Montecarlo. Dopo la semifinale dello scorso anno, in cui il danese riuscì a sconfiggere il tennista italiano, i due si scontrano anche nell’edizione 2024 dell’ATP Masters 1000 di Montecarlo. Questa volta nei quarti di finale, in un match che si preannuncia molto interessante e divertente. I due giovani tennisti si sfidano per la quarta volta, con il danese in vantaggio per 2-1 (ma l’ultimo incontro è stato vinto da Sinner). Rispetto all’anno scorso, le premesse sono completamente diverse. Rune, dopo aver vinto il Masters 1000 di Parigi-Bercy dello scorso anno, sta vivendo un periodo complicato, con tanti cambi di allenatore e un sali e scendi continuo nelle prestazioni. Sinner, invece, arriva da un momento magico: vittoria nell’Australian Open, nell’ATP 500 di Rotterdam e nell’ATP Masters 1000 di Miami.

Il match tra Sinner- Rune è un’esclusiva Sky e NowTV e per vederlo bisogna essere abbonati al pacchetto Sport di una delle due piattaforme. Sky ha fatto un grande investimento sul tennis, acquistando i diritti sulla maggior parte dei tornei trasmessi in TV quest’anno, tra cui tutti i Masters 1000. Per vedere Sinner – Rune, quarto di finale dell’ATP Masters 1000 di Montecarlo, in TV e in streaming bisogna sintonizzarsi sui canali sportivi di Sky tramite la piattaforma satellitare o l’app di NowTV. Se ancora non avete un abbonamento, potete utilizzare l’ottima promo disponibile sul Pass Sport di NowTV: l’abbonamento annuale è scontato del 33% ed è come avere quattro mesi gratis. Oltre a tutti i migliori tornei di tennis, hai accesso a tantissimi altri contenuti sportivi: tre partite della Serie A, la Serie B, la NBA (con i playoff che stanno per cominciare), l’Eurolega di basket, la Formula 1, la MotoGP e anche le Olimpiadi che cominceranno ad agosto.

A che ora gioca Sinner -Rune, ATP Masters 1000 di Montecarlo

Sinner – Rune sarà il secondo match che si disputerà sul campo centrale. L’inizio è programmato per le ore 13:00, ma molto dipenderà dal prima partita della giornata.

Come vedere in TV e in streaming Sinner – Rune, ATP Masters 1000 Montecarlo

Se siete a casa, potete seguire il quarto di finale tra Sinner e Rune seduti comodamente sul divano. L’orario è quello del pranzo, quindi potete vederlo con tutta calma. I canali di riferimento sono quelli sportivi di Sky, quindi SkySport Uno e i nuovi dedicati al tennis. Oltre che sulla piattaforma satellitare, potete vedere Sinner – Rune anche sull’app di NowTV disponibile su qualsiasi smart TV (basta scaricarla dallo store online dedicato alle applicazioni). Per farlo bisogna avere l’abbonamento al Pass Sport, disponibile anche in offerta con uno sconto del 33% (paghi 9,99 euro al mese invece di 14,99 euro). Per approfittare subito della promo basta cliccare sul link qui in basso.

Come guardare in streaming Sinner – Rune, quarto di finale ATP Montecarlo

Potete vedere Sinner – Rune anche in streaming dallo smartphone o da qualsiasi altro dispositivo mobile. Se siete in giro e non potete seguire l’incontro seduti comodamente sul divano di casa, avete la possibilità di guardare il match in streaming utilizzando l’app di SkyGo (disponibile per tutti gli abbonati a Sky), oppure con l’app di NowTV. Se ancora non siete abbonati a nessuna piattaforma, potete guardare Sinner – Rune in streaming sull’app di NowTV: l’abbonamento al Pass Sport è scontato del 33%. Oltre al tennis, avrete l’accesso a un numero di contenuti sportivi praticamente sterminato, dal calcio, al basket fino alla Formula 1 e alla MotoGP.

