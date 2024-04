Come vedere in TV e in streaming Sinner - Tsitsipas semifinale ATP Masters 1000 di Montecarlo

Scopri a come guardare in TV e in streaming la semifinale dell'ATP Masters 1000 di Montecarlo tra Sinner e Tsitsipas. A che ora giocano

Nemmeno Rune e le sue sfuriate hanno scalfito Jannik Sinner. Il giovane tennista italiano ha battuto il danese in tre set e ha conquistato la semifinale del Masters 1000 di Montecarlo, difendendo anche il secondo posto nella classifica mondiale. A separarlo dalla finale c’è il greco Tsitsipas, ex numero tre al mondo e attualmente in un momento complicato, come testimonia la dodicesima posizione nel ranking mondiale. Con l’inizio della stagione sulla terra, il greco ritrova la superficie più amata e anche prestazioni decisamente entusiasmanti. Dopo aver fatto fuori Zverev in maniera piuttosto autoritaria, Tsitsipas deve affrontare lo scoglio più duro. Sinner, infatti, arriva da una serie di venticinque vittorie su ventisei incontri (unica sconfitta la semifinale nell’ATP Masters 1000 di Indian Wells contro Alcaraz, dopo aver dominato il primo set) e ben tre tornei vinti, tra cui il primo Slam della stagione. Sulla carta una partita molto equilibrata, mentre gli sconti diretti dicono 5 a 3 per il greco.

Anche la semifinale dell'ATP Masters 1000 di Montecarlo tra Sinner e Tsitsipas è un'esclusiva Sky e NowTV. Come già ripetuto in altre occasioni, la piattaforma satellitare si è assicurata per tutto il 2024 i migliori tornei di tennis, tra cui tutti disputati dal numero uno d'Italia (e due al Mondo). Per seguire Sinner – Tsitsipas in TV o in streaming basta sintonizzarsi sul canale SkySport Uno dalle 13:30 disponibile sia sulla piattaforma satellitare sia sull'app di NowTV. Se ancora non siete abbonati, potete approfittare della super promo disponibile oggi: l'abbonamento al Pass Sport è in sconto del 33% e paghi solo 9,99 euro al mese invece di 14,99 euro. Oltre a tutta la stagione del tennis, hai accesso a tantissimi altri contenuti: tre partite di Serie A per ogni giornata, la Serie B, la Premier League (con un finale di stagione spettacolare che vede lottare ben tre squadre per la vittoria del campionato), la NBA (stanno per cominciare i playoff), la Formula 1, la MotoGP e da agosto anche le Olimpiadi di Parigi.

Sinner-Tsitsipas: a che ora giocano

La semifinale tra Sinner e Tsitsipas è il match che apre il programma sul campo centrale di Montecarlo. L’inizio è fissato alle ore 13:30, orario perfetto per gli appassionati italiani. La si potrà vedere comodamente durante il pranzo.

Come vedere in TV Sinner – Tsitsipas semifinale ATP Masters 1000 di Montecarlo

Sinner – Tsitsipas viene trasmessa in diretta su SkySport Uno, il principale canale sportivo della piattaforma satellitare di NowTV. Per vedere la semifinale dell'ATP Masters 1000 di Montecarlo in TV basta sintonizzarsi dalle 13:30 sul canale sportivo di Sky. Se hai un abbonamento a NowTV basta lanciare l'applicazione e inserire le tue credenziali.

Come guardare in TV Sinner – Tsitsipas

Un tempo quasi estivo sulla gran parte d'Italia in questo sabato di aprile. E in molti ne approfittano per una passeggiata fuori porta. Se non vuoi perderti la semifinale dell'ATP Masters 1000 di Montecarlo tra Sinner e Tsitsipas non devi preoccuparti: puoi seguire l'incontro in streaming utilizzando l'app di SkyGo (se sei un abbonato alla piattaforma satellitare), oppure con l'app di NowTV disponibile per qualsiasi dispositivo mobile.

