Come vedere in streaming gratis il GP dell'Arabia Saudita 2023 di Formula 1

Torna la Formula 1 e lo fa con il secondo gran premio della stagione. Sarà ancora protagonista il Medio Oriente: questa volta si corre sul circuito cittadino di Gedda che ha fatto già il suo debutto lo scorso anno. Una pista molto impegnativa, molto lunga, con tantissimi curvoni veloci e anche dei rettilinei che permettono sorpassi spettacolari. Lo scorso anno a incendiare la gara c’è stato il confronto stupendo tra Leclerc e Verstappen, con il pilota olandese uscito vincitore agli ultimi giri. Quest’anno ci si aspetta un altro grande confronto, anche se le premesse sono completamente differenti. La Red Bull al momento sembra di un altro pianeta: la versione 2023 sembra aver trovato un assetto praticamente perfetto e potrebbe dominare in lungo e in largo la stagione. Leclerc avrà anche con 10 posizioni di penalità a seguito del cambio della terza centralina: un weekend che parte in salita, ma nelle prime prove libere la Ferrari è sembrata più equilibrata rispetto al GP del Bahrain.

Anche il GP dell'Arabia Saudita 2023 è un'esclusiva Sky e per vederlo in TV o in streaming bisogna fare riferimento ai canali di SkySport. Oltre che sulla piattaforma digitale, è possibile seguire il secondo gran premio della stagione anche su NowTV, la piattaforma on demand di proprietà sempre di Sky.

GP dell’Arabia Saudita 2023: gli orari

Grazie al fuso orario e al fatto che si corre in notturna, gli appuntamenti sono favorevoli agli appassionati italiani. Si parte venerdì nel primo pomeriggio con la prima sessione di prove libere e si arriva a domenica alle 18:00 con la partenza della gara. Ecco tutti gli appuntamenti del weekend del GP dell’Arabia Saudita.

Prove libere 1 – venerdì 17 marzo alle ore 14.30

Prove libere 2 – venerdì 17 marzo alle ore 18.00

Prove libere 3 – sabato 18 marzo alle ore 14.30

Qualifiche – sabato 18 marzo alle ore 18.00

Gara – domenica 19 marzo alle ore 18.00

Dove vedere in TV il GP dell’Arabia Saudita 2023

I canali di riferimento per la il GP dell'Arabia Saudita 2023 sono Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K, disponibili anche sulla piattaforma on demand di NowTV. Come sempre Sky seguirà ogni fase del weekend di gara in diretta e con continui approfondimenti sia dai box sia dallo studio. Farà il suo debutto come commentatore tecnico anche Ivan Capelli, storica voce della Formula 1 che aiuterà i tifosi a capire tutti gli aspetti più tecnici delle monoposto e del circuito. Gli stessi contenuti sono disponibili anche su NowTV: per seguirlo in TV basta avere uno smart TV, l'app installata e l'abbonamento.

Il GP dell’Arabia Saudita di Formula 1 è disponibile anche su TV8, canale del digitale terrestre, ma solamente in differita. Sia le qualifiche sia la gara verranno trasmesse intorno alle ore 20.30.

Come guardare in TV il GP dell’Arabia Saudita 2023 di Formula 1

Domenica alle 18.00 ci sono tanti eventi sportivi e se non potete seguire il GP dell'Arabia Saudita 2023 sul televisore non dovete preoccuparvi: c'è la possibilità dello streaming. Oltre a SkyGo, l'app ufficiale di tutti gli abbonati alla piattaforma satellitare, c'è anche NowTV. La procedura da seguire è molto simile per entrambe le piattaforme: basta cliccare sull'app disponibile per smartphone, tablet e PC, inserire le proprie credenziali e poi cliccare sul banner dedicato al gran premio. Nel giro di pochissimi secondi partirà lo streaming del GP dell'Arabia Saudita 2023.

C’è anche la possibilità di seguire in diretta streaming gratis il gran premio di Formula 1 sul sito di TV8. Anche in questo caso, però, le qualifiche e la gara vengono trasmesse in differita. Non c’è bisogno né di essere registrati al sito né di sottoscrivere alcun abbonamento: basta semplicemente avviare lo streaming del canale.