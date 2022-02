Come vedere in streaming gratis LOL 2

Oggi finalmente torna LOL – Chi ride è fuori, uno dei programmi di maggior successo dello scorso anno. Dopo il boom fatto registrare dalla prima edizione, Amazon ha deciso di rinnovare lo show anche per una seconda stagione e da oggi 24 febbraio è possibile vederla in esclusiva su Amazon Prime Video. Come capita spesso con i programmi di maggior successo prodotti da Amazon, non tutte le puntate sono disponibili fin da subito. I primi quattro episodi di LOL 2 sono disponibili dal 24 febbraio mentre per le ultime due puntate e per scoprire il vincitore bisognerà aspettare il 3 marzo.

Il format è rimasto pressoché identico a quello dello scorso anno: dieci comici si sfidano a colpi di battute e sketch e l’obiettivo sarà far ridere gli altri per eliminarli dal gioco. Tra le novità rispetto alla prima edizione c’è la nuova coppia di presentatori: ad affiancare Fedez non c’è più Mara Maionchi ma Frank Matano, una delle rivelazioni della prima edizione. A proposito di mattatori della prima stagione di LOL, ritroveremo come ospite speciale anche Lillo, che verrà utilizzato come arma letale dai due presentatori nel momento del bisogno. Come detto, LOL 2 è un’esclusiva Amazon Prime Video e può essere vista in streaming gratis da tutti gli abbonati alla piattaforma (per i nuovi iscritti i primi 30 giorni sono gratuiti).

Quando esce LOL 2

In totale le puntate della seconda stagione di LOL – Chi ride è fuori sono sei. Le prime quattro puntate sono disponibili dal 24 febbraio, mentre le ultime due verranno rilasciate il 3 marzo. Ogni episodio dovrebbe durare circa una trentina di minuti

Chi saranno i partecipanti di Lol 2 (il cast)

Per LOL 2 Amazon ha voluto fare le cose sul serio e ha chiamato a partecipare dieci comici di altissimo livello. Nel cast troviamo attori che da tantissimi anni sono sulla cresta dell’onda come Corrado Guzzanti, Maccio Capatonda e il Mago Forrest e nuovi comici che si sono affermati negli ultimi anni come Max Angioni e Maria di Biase.

Ecco il cast completo della seconda stagione di LOL – Chi ride è fuori:

Virginia Raffaele

Corrado Guzzanti

Diana Del Bufalo

Maccio Capatonda

Maria Di Biase

Mago Forest

Alice Mangione

Gianmarco Pozzoli

Tess Masazza

Max Angioni

Come abbiamo già detto, è cambiato anche il duo di presentatori: al posto di Mara Maionchi è subentrato Frank Matano che insieme a Fedez saranno giudici di questa nuova edizione di LOL 2.

Anticipazioni LOL 2

Le regole del gioco saranno pressoché identiche a quelle dello scorso anno. Per vincere il montepremi da 100.000€ (che verrà devoluto in beneficienza), non bisognerà ridere. Alla prima risata si verrà ammoniti, mentre alla seconda si verrà espulsi.

In questi giorni sui social l’account di Amazon Prime Video sta mostrando le prime anticipazioni di LOL – Chi ride è fuori e si intuisce che uno dei protagonisti sarà Corrado Guzzanti che cercherà di far ridere i suoi “avversari" travestendosi da uno dei suoi tanti personaggi (Vulvia). Lo stesso faranno il Mago Forrest e Maccio Capatonda. L’unica cosa certa è che saranno sei puntate dove si riderà dall’inizio alla fine.

Come vedere LOL 2 in streaming gratis

Come la prima edizione, anche LOL 2 è un’esclusiva Amazon Prime Video e per vederla bisogna essere abbonati alla piattaforma di video streaming. L’app di Amazon Prime Video è disponibile su praticamente qualsiasi dispositivo (smart TV, smartphone, computer, Fire TV Stick), quindi è possibile guardare LOL 2 in streaming gratis in qualunque modo. Da smart TV e smartphone basta avviare l’app, dal PC bisogna solamente accedere al sito della piattaforma video.

Su Amazon Prime Video non c’è solamente LOL 2: la piattaforma offre un catalogo vastissimo composto da serie TV in esclusiva, film, documentari e programmi per i più piccoli. Inoltre, Amazon ha acquistato anche i diritti per trasmettere ben 17 partite di Champions League, tra cui ottavi, quarti, semifinale e finale.

Per vedere LOL 2 in streaming gratis bisogna accedere ad Amazon Prime Video con il proprio account, cliccare sul banner dedicato al programma e avviare la puntata che si vuole vedere. Se non siete iscritti ad Amazon Prime Video, l’abbonamento è gratuito per i primi 30 giorni per tutti i nuovi utenti e si può recedere in qualsiasi momento.

