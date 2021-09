Quale decoder per DVB-T2 acquistare

Con l’avvicinarsi dello switch off TV è importante scegliere il miglior decoder DVB-T2, attrezzandosi per vedere i canali del nuovo digitale terrestre prima del passaggio definitivo al nuovo standard delle trasmissioni in alta definizione. Per supportare queste tecnologie è necessario comprare un televisore compatibile, oppure acquistare un decoder adatto per sintonizzarsi sui nuovi canali del digitale terrestre. Ecco alcuni consigli utili per sapere come scegliere il decoder DVB-T2 giusto, con una guida completa ai migliori dispositivi disponibili sul mercato.

Nuove date switch off TV e Bonus TV

Con l’ultimo rinvio ci sarà più tempo per valutare i migliori decoder DVB-T2 in commercio e acquistare l’apparecchio, infatti lo switch off TV del digitale terrestre è stato rimandato al 15 ottobre, quando dovrebbe avvenire l’atteso passaggio dal formato MPEG2 al nuovo MPEG4. L’avvio delle nuove trasmissioni, per il digitale terrestre di seconda generazione, è stato fissato per il momento al primo gennaio 2023, perciò c’è abbastanza tempo per comprare i dispositivi TV giusti per l’aggiornamento tecnologico necessario.

Intanto è stato confermato il nuovo Bonus TV per l’acquisto di televisori e decoder DVB-T2, con l’integrazione del Bonus Rottamazione TV con il quale è possibile beneficiare di un ulteriore incentivo, arrivando fino a un massimo di 150 euro con le due agevolazioni. Ovviamente il bonus è valido appena per comprare dispositivi compatibili con il nuovo digitale terrestre, tuttavia fornisce un sostegno economico importante per sostituire gli apparecchi che non supportano i nuovi standard tecnologici.

Come scegliere il decoder DVB-T2

Sul mercato esistono tantissimi tipi di decoder per il digitale terrestre, per questo motivo non è facile capire quale dispositivo acquistare. Innanzitutto è importante verificare il supporto per i canali in alta definizione, assicurandosi che l’apparecchio TV sia compatibile con i canali HD. Ovviamente il decoder deve essere munito del tuner DVB-T2, con il quale sintonizzarsi sulle trasmissioni del nuovo digitale terrestre di seconda generazione, evitando di comprare un nuovo televisore.

È importante che il decoder sia omologato con il ricevitore DVB-T2 e lo standard di codifica HEVC Main a 10 bit, per essere certi di poter vedere le trasmissioni in alta definizione. Alcuni dispositivi sono anche compatibili con altri servizi, con slot dedicate per il satellitare tramite tuner DVB-S2, il TV SAT, oppure con la pay TV o i servizi di streaming TV. La configurazione dipende dalle proprie esigenze, ad ogni modo i decoder che hanno appena il DVB-T2 per il digitale terrestre sono in genere i modelli più economici.

Allo stesso modo è fondamentale controllare la connettività, per garantire che l’apparecchio sia facilmente collegabile con tutti gli altri dispositivi. Di norma il dispositivo dovrebbe avere almeno una porta HDMI, un ingresso USB e una presa SCART. Per il collegamento con la rete internet di casa è essenziale la presenza del modulo Wi-Fi, oppure l’ingresso per il cavo Ethernet, in questo modo il decoder sarà compatibile con i servizi delle piattaforma digitali on demand. Anche le dimensioni sono importanti, affinché l’apparecchio non sia eccessivamente ingombrante.

Per quanto riguarda le funzionalità smart alcuni decoder offrono delle opzioni aggiuntive molto utili e comode, come il Parental Control, la possibilità di registrare le trasmissioni su una memoria esterna con la funzione PVR, oppure la Guida Elettronica dei Programmi attraverso il servizio EPG. Un aspetto da non sottovalutare è anche il design del decoder, in quanto deve rimanere esporto e in vista, senza tralasciare anche la qualità del telecomando per agevolare il controllo a distanza del dispositivo TV.

I migliori decoder DVB-T2 per digitale terrestre

Al giorno d’oggi sono disponibili tantissimi apparecchi per il digitale terrestre, con modelli di vari formati, dimensioni e con differenti funzionalità e prezzi, dai dispositivi low price più economici fino ai device più evoluti top di gamma. Ecco quali sono i decoder DVB-T2 migliori da acquistare.

New Digital DVB-T2

Un decoder DVB-T2 smart è il dispositivo proposto da New Digital, un apparecchio moderno compatibile con le nuove trasmissioni del digitale terrestre in alta definizione. Il device ha il tuner DVB-T2 265 HD con HEVC a 10 bit, con una funzione Zoom che consente di ingrandire l’immagine e alimentazione a corrente e a batteria. Collegando il decoder con il proprio impianto di home cinema è possibile ottenere un’esperienza cinematografica, con supporto dello standard Dolby Surround Sound, installazione rapida in 5 minuti, software in italiano e porte USB, SCART, HDMI, RF, LAN e Audio coassiale.

Caratteristiche principali

Decoder DVB-T2 HEVC Main 10

Installazione in 5 minuti

HDMI, USB, SCART, RF, Ethernet

Software in italiano

Telecomando compreso

Edision Picco T265

Un ottimo decoder DVB-T2 economico è il modello Edision Picco T265, un dispositivo con tuner per il digitale terrestre di seconda generazione e supporto dello standard di codifica HEVC Main 10. Viene venduto con un telecomando universale 2 in 1, con il quale controllare sia il decoder che il televisore, pesa appena 260 grammi e dispone di una porta HDMI, un ingresso USB e un’uscita SCART. Supporta la connessione alla rete internet wireless, basta comprare a parte una chiavetta USB Wi-Fi, inoltre permette di salvare in modo automatico l’ultimo canale e si possono ricercare i canali del digitale terrestre in chiaro.

Caratteristiche principali

Decoder DVB-T2 HEVC Main 10

Supporto USB Wi-Fi

HDMI, USB, SCART, S/PDIF

Compatibile con Teletext

Telecomando 2 in 1

Generic DVB-T2 Terrestrial

Il miglior decoder per digitale terrestre Full HD è il Generic Terrestrial, un dispositivo di ultima generazione realizzato per le trasmissioni in alta definizione. È dotato del tuner DVB-T2, con supporto per il formato HEVC Main 10 previsto dallo switch off TV, ha una porta USB per utilizzare il dispositivo anche come media player. È possibile connettere il device alla rete internet, tramite chiavetta USB o cavo Ethernet, in più dispone di una presa SCART, un ingresso HDMI , un’uscita audio coassiale e una porta RF In e Out, con supporto per lo standard Dolby Audio.

Caratteristiche principali

Decoder DVB-T2 HEVC Main 10

Supporto Dolby Audio

HDMI, USB, SCART, RF

Telecomando incluso

Risoluzione Full HD

Generic mini ricevitore digitale terrestre

Chi desidera ottimizzare lo spazio nella postazione TV può scegliere il mini decoder Generic per il digitale terrestre, un dispositivo ultracompatto con presa SCART mobile regolabile a 180°. Ovviamente si tratta di un decoder DVB-T2 con codifica HEVC 10 bit, con supporto per la risoluzione video Full HD, porta HDMI per i canali in alta definizione, ingresso USB 2.0 con funzionalità media player e porta RF In/Out. Questo mini decoder ha la funzione televideo, la sintonizzazione automatica, il supporto multilingua e la modalità EPG per accedere alla guida TV digitale, inoltre è compatibile con l’audio Dolby Digital e dispone di una porta LAN per la connessione a internet.

Caratteristiche principali

Mini decoder DVB-T2 HEVC Main 10

Supporto Dolby Digital

HDMI, USB, SCART, RF

Porta SCART girevole a 180°

Risoluzione Full HD

Nokia Terrestrial Receiver 6000

Se stai cercando il miglior decoder per digitale terrestre per qualità/prezzo un prodotto da valutare è il Nokia 6000, un dispositivo di nuova generazione con tuner DVB-T2 e supporto per i canali HD in alta definizione. L’apparecchio viene proposto con un pratico telecomando in dotazione, pesa soltanto 228 grammi e vanta dimensioni compatte. L’installazione è semplice e rapida, con funzione EPG inclusa per l’accesso alla guida TV sullo schermo, la possibilità di creare liste di canali personalizzati, con connettività USB e HDMI oltre alla compatibilità con Dolby Digital Plus.

Caratteristiche principali

Decoder DVB-T2 HEVC Main 10

Supporto Dolby Digital Plus

HDMI, USB, SCART, RF

Funzione EPG inclusa

Compatibile con Teletext

GT Media V7 Pro

Un decoder DVB-T2 innovativo e sofisticato è il GT Media V7 Pro, un dispositivo con un design minimalista e un’estetica adatta a una casa moderna. Naturalmente è omologato per il nuovo digitale terrestre, con supporto per la codifica HEVC Main a 10 bit, inoltre è compatibile con lo standard satellitare DVB-S2X e dispone di uno slot dedicato per l’inserimento di una scheda Tivùsat HD. L’apparecchio supporta la risoluzione Full HD, è dotato di porte USB e HDMI, è possibile connettere una chiavetta USB Wi-Fi e dispone della funzione EPG per la guida interattiva ai programmi TV.

Caratteristiche principali

Decoder DVB-T2 HEVC Main 10

Decoder satellitare DVB-S2X

Slot per scheda Tivùsat

HDMI, 2 x USB, RF, AV, ANT, LNB

Funzione EPG compresa

Supporto dongle USB 4G

GT Media V8 UHD 4K

Il miglior decoder digitale terrestre 4K è il GT Media V8, un dispositivo combo con supporto per il digitale terrestre di seconda generazione e il satellitare con TV SAT. Questo device è un decoder 4K Ultra HD, con il quale vedere i canali in alta definizione, con lettore di smart card per Tivùsat, funzione PVR per la registrazione delle trasmissioni su una memoria esterna e possibilità di condivisione anche con i dispositivi mobili. Per la connettività l’apparecchio dispone di porte USB, HDMI, Ethernet e SCART, oltre agli ingressi ANT e LNB, con EPG per la guida ai canali TV fino a 7 giorni e il supporto della multifunzionalità.

Caratteristiche principali

Decoder DVB-T/T2 HEVC Main 10

Decoder satellitare DVB-S/S2/S2X

Slot per scheda Tivùsat

HDMI, 2 x USB, RF, AV, ANT, LNB

Funzione di registrazione PVR

Risoluzione 4K Ultra HD