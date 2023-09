Come vedere in TV e in streaming Roma - Milan

Fonte foto: Medvedkov / iStock

Primo vero big match della Serie A 2023 – 2024. Questa sera scendono in campo Roma – Milan, due delle squadre favorite per arrivare fino in fondo in questo campionato. Le prime due giornate, però, hanno detto tutto il contrario. La Roma è nella parte destra classifica con un solo punto, frutto del pareggio casalingo al primo turno contro la Salernitana (in rimonta), mentre il Milan è a punteggio pieno e ha mostrato un grande calcio, con i nuovi innesti già ben integrati negli schemi di Pioli. Nulla è compromesso, siamo appena all’inizio della stagione, ma questa partita per la Roma è già importante. L’arrivo di Lukaku questa settimana ha portato grande entusiasmo e i giallorossi sono chiamati a dare delle risposte davanti al pubblico di casa. Mancherà Dybala, alle prese con un problema muscolare accusato nella partita contro il Verona. E anche per il debutto di Lukaku bisognerà aspettare dopo la sosta.

Per chi vuole seguire in TV o in streaming Roma – Milan, l’unica soluzione è essere abbonati a DAZN. Il match, infatti, è un’esclusiva della piattaforma on demand. Puoi guardare la partita sia dallo smart TV, installando l’app di DAZN, sia da smartphone, smartwatch e da tanti altri dispositivi mobile. Se non sei ancora abbonato a DAZN, clicca sul link qui in basso per scoprire i nuovi piani d’abbonamento pensati per la Serie A 2023 – 2024.

ABBONATI A DAZN A UN PREZZO SPECIALE

Se vuoi ricevere notizie su come vedere programmi TV in streaming e sulle migliori offerte del giorno, ti consigliamo di iscriverti gratuitamente al “Canale offerte tecnologia” che abbiamo aperto su Telegram: per farlo basta cliccare qui.

A che ora gioca Roma – Milan

Il fischio d’inizio di Roma – Milan è fissato alle ore 20:45 e si gioca allo stadio Olimpico di Roma.

Come vedere in TV Roma – Milan, terza giornata Serie A 2023 – 2024

Oramai tutti gli appassionati di calcio sanno benissimo come seguire la propria squadra del cuore in TV. Dopo le prime difficoltà iniziali, utilizzare DAZN sul proprio televisore è diventato semplice e immediato. In primis bisogna essere abbonati alla piattaforma a uno dei due piani che comprendono anche la Serie A e disporre di uno smart TV con l’app di DAZN installata. Una volta smarcati questi punti, basta aprire l’app dal televisore, inserire le proprie credenziali e premere sul banner dedicato al match. Nel giro di pochissimi secondi partirà la diretta della partita. Come sempre ci sarà uno studio pre-partita.

Se non hai un televisore smart, non devi preoccuparti. Potete utilizzare una chiavetta HDMI, come ad esempio il Fire TV Stick che trasforma il TV in uno smart TV e permette di installare tantissime app, tra cui anche DAZN

Come vedere in streaming Roma – Milan

Se non potete essere in casa, non dovete preoccuparvi: l’app di DAZN è disponibile su tantissimi dispositivi mobile, tra cui smartphone, tablet e computer. Quindi potete vedere Roma – Milan in streaming, l’importante è avere una buona connessione e logicamente essere abbonati. La procedura da seguire è semplicissima: dovete aprire l’app, inserire le vostre credenziali e cliccare sul banner dedicato al match.

ABBONATI A DAZN A UN PREZZO SPECIALE

Probabili formazioni Roma – Milan

Roma: Rui Patricio; Mancini, Smalling, Llorente; Celik, Cristante, Paredes, Aouar, Zalewski; Lo. Pellegrini; Belotti.

Milan: Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Loftus-Cheek, Krunic, Reijnders; Pulisic, Giroud, Leao.