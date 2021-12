Come vedere le ultime tre puntate dei The Ferragnez in streaming gratis

Doveva essere un successo e lo è stato: The Ferragnez, la docu-serie sulla vita di Chiara Ferragni e Fedez (e relativa famiglia), è una delle serie tv più viste in Italia in questi giorni. D’altronde non ci poteva aspettare altro: fin dall’annuncio l’attesa era altissima e le prime puntate hanno confermato che questo tipo di prodotto in Italia va molto forte. The Ferragnez è una produzione esclusiva Amazon ed è disponibile dal 9 dicembre su Amazon Prime Video.

Però non sono state pubblicate tutte le puntate, ma solamente le prime cinque (in totale sono otto). Le restanti tre sono disponibili dal 16 dicembre e sempre in esclusiva su Amazon Prime Video. Per vedere le ultime tre puntate di The Ferragnez in streaming gratis è necessario essere abbonati ad Amazon Prime che include anche l’accesso alla piattaforma di video streaming (e non solo). Se ancora non siete abbonati ad Amazon Prime, lo potete fare cliccando qui: i primi 30 giorni sono gratuiti (poi si paga 36€ l’anno).

Ultime tre puntate The Ferragnez: quando vanno in onda

Per la pubblicazione di The Ferragnez, Amazon ha deciso di dividerla in due blocchi: le prime 5 puntate sono già disponibili e online, mentre per il gran finale con gli ultimi tre episodi bisogna aspettare il 16 dicembre.

Le ultime tre puntate sono ambientate nei primi mesi del 2021 e i temi sono sempre gli stessi: la vita di coppia di Chiara Ferragni e Fedez, le pillole di quotidianità con Leone e la nascita di Vittoria. Anche la durata sarà sempre la stessa, tra i 35 e i 45 minuti.

Puntata 6 – 16 dicembre

Puntata 7 – 16 dicembre

Puntata 8 – 16 dicembre

The Ferragnez: di cosa parla

Le prime cinque puntate del docu-reality The Ferragnez ci hanno mostrato alcuni aspetti della vita privata di Fedez e della Ferragni: classiche litigate di coppia, il rapporto con le rispettive famiglie e momenti importanti come la gravidanza di Vittoria. Le prime puntate hanno messo in mostra una coppia unita, ma che ama discutere per avere sempre un confronto costruttivo. Ci sono stati anche momenti più intimi, come il colloquio con il terapista di coppia che ha aiutata Fedez e la Ferragni a conoscersi ancora meglio.

Per il mercato italiano The Ferragnez è stata una vera e propria novità: mai una coppia così famosa aveva aperto le porte della propria abitazione per far entrare le telecamere. E visto il successo di ascolti, l’esperimento è andato a buon fine.

Come vedere in diretta streaming le ultime tre puntate The Ferragnez

Come per le prime cinque puntate, anche gli ultimi tre episodi di The Ferragnez sono disponibili in disponibili in esclusiva su Amazon Prime Video. Gli abbonati ad Amazon Prime possono guardare le ultime tre puntate di The Ferragnez in streaming gratis sulla piattaforma video. Se ancora non siete clienti Amazon Prime, c’è la possibilità di fare l’abbonamento cliccando qui: i primi 30 giorni sono gratis, poi bisogna pagare 36€ per un anno. In qualsiasi momento è possibile recedere dall’abbonamento.

Con l’abbonamento ad Amazon Prime non solo si può accedere ad Amazon Prime Video e vedere The Ferragnez in streaming gratis, ma si hanno anche altri vantaggi esclusivi. Come ad esempio l’accesso anticipato ad alcune offerte Amazon, la consegna gratuita e veloce sugli acquisti fatti sull’e-commerce, la possibilità di vedere gratis la miglior partita delle italiane il mercoledì sera in Champions League, un abbonamento gratuito a un canale Twitch, l’accesso ad Amazon Music e 30 giorni gratuiti su Audible.

Per guardare The Ferragnez in streaming bisogna aprire Amazon Prime Video, inserire le credenziali di Amazon Prime e cliccare sul banner dedicato alla serie TV. Scorrendo verso il basso ci sarà la puntata numero sei (la prime delle tre pubblicate il 16 dicembre) e premendo sul pulsante “Play” partirà lo streaming dei The Ferragnez. Amazon Prime Video è disponibile per smart TV, smartphone, tablet e PC.

ABBONAMENTO GRATUITO 30 GIORNI AD AMAZON PRIME (NUOVI ISCRITTI)

Vi ricordiamo anche che abbiamo lanciato il “Canale offerte tecnologia” su Telegram, dove ogni giorno vi proponiamo le migliori offerte su Amazon. Per iscrivervi gratuitamente basta cliccare qua.