Come vedere in streaming e in TV la ventisettesima giornata di Serie A

Scopri come vedere la ventisettesima giornata di Serie A in streaming e in TV su Sky e DAZN. Calendario e orario delle partite

Fonte foto: stockasso/123RF.com

Siamo allo sprint finale, anche se il campionato di Serie A 2023-2024 sembra aver preso una chiara indicazione ed è quella che porta a Milano, sponda Inter. La squadra di Simone Inzaghi sta dominando questa parte di stagione e ha vinto per 4-0 anche il recupero contro l’Atalanta di Gasperini. Ora il vantaggio sulla Juventus è di ben 12 punti ed è un buon bottino in vista dello sprint finale. Inoltre, in questo ventisettesimo turno tutte le principali avversarie hanno partite complicate, tranne l’Inter che affronta lunedì sera in casa il Genoa. La Juventus se la vedrà con il Napoli, rinvigorito dopo il cambio di allenatore e soprattutto dopo la vittoria per 6-1 contro il Sassuolo nel recupero di mercoledì. Il Milan, invece, è impegnato venerdì sera all’Olimpico contro la Lazio. La squadra di Pioli ha bisogno di punti, mentre la Lazio viene da due sconfitte e la prossima settimana sarà impegnata contro il Bayern Monaco alla ricerca degli ottavi di Champions League.

Tutte le partite di questa ventisettesima giornata saranno trasmesse sulla piattaforma di DAZN, raggiungibile oramai anche su Sky grazie all’accordo firmato a inizio stagione. Sky e NowTV, invece, trasmetteranno le classiche tre partite: l’anticipo del sabato sera, la partita della domenica a pranzo e il posticipo del lunedì sera.

ABBONATI A DAZN A UN PREZZO SPECIALE

ABBONATI A NOWTV CON UNO SCONTO DEL 33%

Calendario ventisettesima giornata Serie A: orari e partite

Tante partite interessanti e big match molto attesi dai tifosi. Questo ventisettesimo turno di Serie A sarà una tappa fondamentale in questo ultimo scorcio di stagione. Scontri al vertice e scontri salvezza decisivi. Si parte venerdì sera alle ore 20:45 con Lazio – Milan che mette in palio punti importanti per la qualificazione in Europa. Il sabato comincia alle 15:00 con Udinese – Salernitana e prosegue alle 18:00 con Monza – Roma. La squadra di De Rossi vuole continuare il momento magico e andare alla conquista di un posto in Champions League. Alle 20:45 Torino – Fiorentina. Il lunch game della domenica è un altro scontro salvezza: Verona – Sassuolo, con i neroverdi in grossa difficoltà nonostante il cambio in panchina. Alle 15:00 altre due partite importanti per la zona bassa: Empoli – Cagliari e Frosinone – Lecce. Alle 18:00 sfida Champions tra Atalanta e Bologna, mentre alle 20:45 il big match tra Napoli e Juventus. La giornata si chiude lunedì alle 20:45 con Inter – Genoa.

Venerdì 1 marzo ore 20:45: Lazio-Milan – Dazn

Sabato 2 marzo ore 15:00: Udinese-Salernitana – Dazn

Sabato 2 marzo ore 18:00: Monza-Roma – Dazn

Sabato 2 marzo ore 20:45: Torino-Fiorentina -Dazn e Sky

Domenica 3 marzo ore 12:30: Verona-Sassuolo – Dazn e Sky

Domenica 3 marzo ore 15:00: Empoli-Cagliari – Dazn

Domenica 3 marzo ore 15:00: Frosinone-Lecce – Dazn

Domenica 3 marzo ore 18:00: Atalanta-Bologna – Dazn

Domenica 3 marzo ore 20:45: Napoli-Juventus – Dazn

Lunedì 4 marzo ore 20:45: Inter-Genoa – Dazn e Sky

Come vedere il ventisettesimo turno di Serie A in TV e in streaming su DAZN

Per vedere tutte le partite di questa ventisettesima giornata di Serie A 2023 – 2024 bisogna avere un abbonamento al pacchetto Standard o Plus di DAZN. Le uniche differenze tra i due pacchetti è il numero di dispositivi che puoi registrare e il numero di persone che possono utilizzare contemporaneamente l’account su due linee internet differenti. Abbonandoti a DAZN hai accesso a tantissimi contenuti, non solo la Serie A. La piattaforma ha acquistato i diritti della Liga spagnola, della Serie B, dell’Eurolega, del campionato italiano di basket e trasmette anche i canali di Eurosport 1 ed Eurosport 2 con tantissimi contenuti esclusivi.

ABBONATI A DAZN A UN PREZZO SPECIALE

Ventisettesimo turno Serie A: quali partite trasmette Sky e NowTV

Le tre partite trasmesse in questa giornata da Sky e da NowTV sono:

Torino – Fiorentina (sabato 2 marzo ore 20:45)

Verona – Sassuolo (domenica 3 marzo ore 12:30)

Inter – Genoa (lunedì 4 marzo ore 20:45)

I match sono disponibili anche in streaming utilizzando SkyGo e l’app di NowTV. Se ancora non siete abbonati a nessuna piattaforma, oggi puoi sfruttare lo sconto del 33% disponibile per il Pass Sport di NowTV. Oltre alla Serie A hai accesso a tantissimi altri eventi sportivi: tutta la stagione 2024 della Formula 1 (che comincia questo weekend), la MotoGP, la Premier League, la Champions League (entrata nel momento decisivo dell’anno), l’Europa League e tutti i migliori tornei di tennis della stagione, compresi quelli disputati da Sinner.

ABBONATI A NOWTV CON UNO SCONTO DEL 33%