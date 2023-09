Come velocizzare Internet su smartphone Android

Fonte foto: rafapress / Shutterstock.com

Navigare più veloce con uno smartphone Android è possibile. Ci sono vari accorgimenti da adottare per risolvere eventuali problemi software che, in un modo o in un altro, potrebbero essere la causa di un rallentamento del proprio dispositivo durante la navigazione.

Per velocizzare Internet su Android, quindi, non basta collegarsi a una rete Wi-Fi veloce oppure cambiare operatore, per utilizzare una rete mobile più performante. È fondamentale che ci sia un software ben ottimizzato, sotto ogni aspetto, per poter garantire allo smartphone le massime performance, anche per quanto riguarda l’accesso a Internet.

Vediamo, quindi, come fare per velocizzare Internet su Android con pochi e semplici accorgimenti.

Aggiornare il sistema operativo e il browser

La prima cosa da fare per velocizzare lo smartphone Android quando si naviga su Internet e assicurarsi di stare utilizzando un software aggiornato. Un bug di una versione non aggiornata del sistema operativo o del browser potrebbe essere la causa di una connessione lenta.

Per aggiornare il sistema operativo basta andare in Impostazioni > Informazioni sul dispositivo oppure Impostazioni > Info sistema o ancora Impostazioni > Aggiornamenti software. La procedura cambia in base al modello di smartphone utilizzato.

Per aggiornare il browser web, invece, basta accedere al Play Store e cercare l’app utilizzata come browser web (come Google Chrome ad esempio). Accedendo alla scheda dell’app è possibile verificare se è presente o meno una nuova versione da scaricare.

Se avete un dispositivo con qualche anno di troppo sulle spalle, può essere utile formattare lo smartphone e reinstallare nuovamente tutte le app, aggiornate all’ultima versione disponibile, oltre alla versione più recente del sistema operativo.

Eliminare la cache delle app

Come è noto, tutte le applicazioni dello smartphone accumulano nel tempo della cache, informazioni utilizzate dal telefono per avviare alcune funzioni più rapidamente. Bene, la cache può anche rallentare la connessione internet del dispositivo mobile. In questi casi, è consigliabile cancellarla. Non sapete come fare? È molto semplice.

Cancellare la cache di uno smartphone Android è un’operazione molto rapida. Basta andare nelle Impostazioni e poi accedere alla sezione App. Per accedere all’elenco delle applicazioni installate, in genere, bisogna scegliere Gestione App. Il nome della sezione può cambiare in base al modello di smartphone.

Una volta raggiunta la sezione dedicata alle app, è sufficiente premere sull’app di cui si vuole eliminare la cache. Nella nuova schermata bisognerà individuare l’opzione per eliminare la cache. Anche in questo caso, il nome dell’opzione cambia in base al modello di smartphone. Un possibile percorso da seguire è Utilizzo memoria > Cancella cache. Basterà un po’ di attenzione per individuare subito il modo per cancellare la cache di un’app su Android

Per maggiori dettagli su questa procedura è possibile consultare la guida su come svuotare la cache e velocizzare Android. Alcuni smartphone, inoltre, hanno strumenti dedicati alla cancellazione della cache delle app. È possibile scaricare app di questo tipo anche dal Google Play Store.

Controllare le impostazioni di rete mobile

Come anticipato prima, è possibile che per svariate ragioni le impostazioni di rete mobile siano sbagliate. Un cellulare 5G potrebbe essere “settato” per utilizzare solo il 4G. Vediamo come fare per controllare. Anche in questo caso, è necessario recarsi nelle impostazioni.

Successivamente, cliccate su “Rete Mobile” e poi su “Tipo di rete preferito”. Infine, assicuratevi che l’opzione “5G/4G/3G/2G automatico” sia attiva. Anche in questo caso, i nomi delle sezioni e i passaggi da seguire potrebbero essere leggermente differenti in base al modello di smartphone utilizzato.

Bastano pochi secondi e una rapida lettura delle varie sezioni delle Impostazioni per trovare la categoria giusta e accedere alle opzioni della connessione dati, andando poi a impostare i parametri giusti per sfruttare al meglio la rete del proprio operatore.

Cancellare app e widget inutili

È bene che sappiate una cosa: quasi tutte le app, anche quelle che a voi sembrano chiuse, in background consumano una parte di rete mobile. Tralasciando l’aspetto relativo al traffico dati che rischia di essere prosciugato in anticipo, queste applicazioni rallentano anche Internet.

Se non le utilizzate, non c’è motivo di tenerle nello smartphone: cancellatele. Per far ciò, dirigetevi nelle impostazioni del robottino verde – ormai sapete come fare – cliccate su “App” e selezionate il “programmino” da eliminare. Ora non vi resta che premere su “Disinstalla”.

Ripetiamo, ancora una volta, che i passaggi da seguire potrebbero cambiare leggermente in base al modello di smartphone Android utilizzato. Anche in questo caso, come per la questione della cancellazione della cache, basta un po’ di pazienza per trovare la sezione giusta.

Per eliminare un widget che non serve, invece, premerlo per qualche secondo e poi scegliere l’opzione Rimuovi (che su alcuni smartphone potrebbe essere rappresentata da un cestino).