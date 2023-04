Consigli utili per proteggere gli occhi dallo schermo dello smartphone

Lo smartphone è ormai diventato il dispositivo che utilizziamo di più ogni giorno: qualsiasi attività passa da lui, dalle comunicazioni alle ricerche, dal gioco allo studio, dal lavoro alla navigazione sui social.

In media, tra didattica digitale, lezioni online, smart working e intrattenimento, trascorriamo almeno 3 ore e 43 minuti ogni giorno davanti allo schermo, davvero tanto tempo se consideriamo circa 8 ore di sonno a notte (ricerca Comparitech). I disagi dovuti all’uso prolungato dello smartphone comprendono, tra gli altri, affaticamento degli occhi, mal di testa e disturbi del sonno. La "sindrome dell’occhio secco" colpisce anche i più giovani, che segnalano sempre più fastidi e infiammazioni agli occhi. Per questo dobbiamo fare attenzione a tutelare la nostra salute, provando a cogliere tutte le opportunità offerte da questo strumento, riducendo i possibili rischi.

Ecco quindi 5 consigli da seguire per proteggere i tuoi occhi durante l’utilizzo dello smartphone. Si tratta da un lato di funzioni e impostazioni da attivare, dall’altro di indicazioni per mantenere sempre la postura corretta.

Horus X • Occhiali Gaming per Bambini Anti Luce Blu degli Schermi – Filtro di Alta Protezione da Riposo

Regola al meglio la luminosità dello schermo

Il primo passo è assicurarsi di regolare la luminosità dello schermo in modo che non sia né troppo luminoso né troppo scuro: una luminosità elevata può affaticare gli occhi e anche una luminosità troppo bassa può causare uno sforzo aggiuntivo per la vista.

Per provare a seguire i ritmi e i cambi naturali di luminosità tra giorno e notte. puoi attivare la Modalità notte automatica, che nelle ore serali applicherà un filtro allo schermo con una colorazione leggermente giallastra per contrastare la luce blu che sembrerebbe essere dannosa per il nostro benessere.

Per attivarla su Android ti basterà andare in Impostazioni e cercare la sezione Display o Schermo: al suo interno, a seconda del modello del tuo smartphone, troverai la Modalità Notte, Protezione occhi, Modalità lettura o Night Mode. Potrai impostare anche un orario di attivazione automatica e un orario di fine.

Su iPhone la modalità si chiama Night Shift e puoi trovarla in Impostazioni, poi Schermo e Luminosità.

Riduci l’uso notturno del dispositivo

Evitare di stare troppo tempo davanti allo schermo nelle ore notturne o in condizioni di scarsa illuminazione, in generale, può essere di grande aiuto. È consigliabile cercare di non utilizzare lo smartphone appena prima di andare a letto, per evitare di disturbare il sonno e mettere sotto sforzo gli occhi.

In questo caso può essere d’aiuto attivare la Modalità scura del display che passerà dall’interfaccia bianca a cui siamo abituati all’interfaccia con sfondo nero… e ci consentirà anche di risparmiare batteria.

Su Android questa possibilità si trova in Impostazioni, Display e luminosità. Mentre su iPhone potete trovarla come Dark Mode in Impostazioni, Schermo e luminosità.

BLUE BAY, Occhiali con Protezione Anti Luce Blu per Uomo e Donna, Materiale Riciclato, Leggeri e Flessibili

Mantieni la distanza corretta dallo schermo

Mantenere il telefono alla giusta distanza dagli occhi può essere d’aiuto, anche per la postura. La distanza consigliata è di almeno 30-40 cm dal viso: più grande è lo schermo, maggiore dovrà essere la distanza.

La regola generale dice che dovrebbe essere tenuto in modo da vedere chiaramente ciò che c’è, senza dover forzare o sovraccaricare gli occhi.

La postura corretta non dovrebbe farci stare troppo a lungo nella classica posizione con lo sguardo, e quindi il collo, puntati verso il basso: l’ideale sarebbe proprio rimanere con collo e schiena dritti e gli occhi che guardano direttamente lo schermo.

Regola la dimensione dei caratteri

Passando tante ore davanti agli schermi, dobbiamo provare ad adattarli alle nostre caratteristiche personali: se i caratteri dell’interfaccia sono per noi troppo piccoli o troppo grandi possiamo regolarli in modo da non forzare gli occhi.

Per farlo su Android cerchiamo in Impostazioni la sezione Display e luminosità o Accessibilità a seconda della marca e clicchiamo su Dimensioni testo. Qui potremo scegliere la grandezza che vogliamo e la proporzione delle scritte rispetto allo schermo.

Su iOS cerchiamo Accessibilità all’interno delle Impostazioni e clicchiamo su Schermo e dimensioni testo: all’interno potremo personalizzare le scritte sul nostro smartphone scegliendo tra diverse possibilità.

VistaProtect – Filtro Anti Luce Blu Premium per Schermo Laptop PC, Rimovibile

Prenditi le giuste pause

Guardare lo schermo per un tempo prolungato ci porta a sbattere meno le palpebre e di conseguenza a seccare gli occhi.

Per evitare questo problema è consigliabile fare delle pause frequenti durante l’uso del telefono, all’incirca ogni 20 minuti, guardando lontano per almeno 20 secondi per riposare gli occhi. Questo vale anche, e forse ancor di più, per gli schermi del computer.

Ricorda, proteggere gli occhi durante l’uso dello smartphone è importante per la tua salute e il tuo benessere. Ovviamente non abbiamo parlato di consigli medici ma di buone norme generiche: se dovessi avere un problema è sempre meglio chiedere il parere di uno specialista. Ora non resta che iniziare a mettere tutto in pratica.