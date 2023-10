Cosa c'è di nuovo su Prime Video a ottobre 2023

Fonte foto: diy13 / Shutterstock

Non mancano le novità su Prime Video a ottobre 2023. Chi cerca un po’ di leggerezza la troverà nella seconda stagione dello show comico Prova Prova Sa Sa e nella terza stagione di Upload, in cui Nora e Nathan devono capire se la loro storia può funzionare anche nel mondo reale. C’è attesa anche per il film After 5 e per la serie Everybody loves diamonds: ispirata al Colpo di Anversa del 2003, definito "il più grande furto di diamanti al mondo", è interpretata da Kim Rossi Stuart, Anna Foglietta, Gian Marco Tognazzi, Carlotta Antonelli e Leonardo Lidi. Ecco tutti i film e le serie in arrivo a ottobre 2023 su Prime Video.

Le serie di ottobre 2023 su Prime Video

Tra le serie in arrivo a ottobre c’è la docuserie Desperately Seeking Soulmate: Escaping Twin Flames Universe. Gli affascinanti youtuber Jeff e Shaleia Divine gestiscono un gruppo online in cui promettono ai partecipanti di far incontrare il partner perfetto. Ma come scopre la giornalista Alice Hines, e come raccontano in questa docuserie molti ex partecipanti, la promessa di trovare la propria anima gemella richiede un prezzo (e nasconde anche qualche verità scioccante). In arrivo a ottobre anche One Shot: Overtime Elite, una nuova serie che esplora le vite della nuova generazione di star del basket dell’Overtime Elite. Queste sono tutte le altre serie in uscita.

6 ottobre : Desperately Seeking Soulmate: Escaping Twin Flames Universe

: Desperately Seeking Soulmate: Escaping Twin Flames Universe 9 ottobre: One Shot: Overtime Elite

One Shot: Overtime Elite 13 ottobre : Everybody Loves Diamonds, Upload 3

: Everybody Loves Diamonds, Upload 3 20 ottobre : Bosch: Legacy – la seconda stagione

: Bosch: Legacy – la seconda stagione 26 ottobre : Prova Prova Sa SA 2

: Prova Prova Sa SA 2 31 ottobre: Soul Eater – la prima stagione, Goblin Slayer – le due stagioni, Mobile Suit Gundam – la prima stagione

I film di ottobre 2023 su Prime Video

A ottobre 2023 il menu dei film in uscita su Prime Video è decisamente ricco. Oltre ad After 5, arrivano Totally Killer, un horror-thriller ambientato la notte di Haloween, e Awareness, film di fantascienza spagnolo in cui il giovane protagonista può manipolare le menti e la realtà. C’è attesa anche per The Burial – Il caso O’Keefe: ispirato a una storia vera, ha come protagonisti i premi Oscar Tommy Lee Jones e Jamie Foxx.

1° ottobre : Spectre, Skyfall, Quantum of Solace, Casino Royale, La morte può attendere, Il mondo non basta, Il domani non muore mai, GoldenEye, 007- Vendetta privata, 007 – Zona pericolo, 007 – Bersaglio mobile, Octopussy – Operazione piovra, Solo per i tuoi occhi, Moonraker – Operazione spazio, La spia che mi amava, Agente 007 – L’uomo dalla pistola d’oro, Agente 007 – Vivi e lascia morire, Agente 007 – Una cascata di diamanti, Agente 007 – Al servizio segreto di Sua Maestà, Agente 007 – Si vive solo due volte, Agente 007 – Thunderball: operazione tuono, Agente 007 – Missione Goldfinger, Agente 007, dalla Russia con amore, Agente 007 – Licenza di uccidere

: Spectre, Skyfall, Quantum of Solace, Casino Royale, La morte può attendere, Il mondo non basta, Il domani non muore mai, GoldenEye, 007- Vendetta privata, 007 – Zona pericolo, 007 – Bersaglio mobile, Octopussy – Operazione piovra, Solo per i tuoi occhi, Moonraker – Operazione spazio, La spia che mi amava, Agente 007 – L’uomo dalla pistola d’oro, Agente 007 – Vivi e lascia morire, Agente 007 – Una cascata di diamanti, Agente 007 – Al servizio segreto di Sua Maestà, Agente 007 – Si vive solo due volte, Agente 007 – Thunderball: operazione tuono, Agente 007 – Missione Goldfinger, Agente 007, dalla Russia con amore, Agente 007 – Licenza di uccidere 2 ottobre : Troppo cattivi

: Troppo cattivi 3 ottobre: After 5

After 5 4 ottobre : 57 Seconds

: 57 Seconds 6 ottobre : Totally Killer, Redeeming Love

: Totally Killer, Redeeming Love 10 ottobre: Mr. Dressup: The Magic of Make-Believe

Mr. Dressup: The Magic of Make-Believe 11 ottobre: Awareness

Awareness 13 ottobre : The Burial, Jigen Daisuke

: The Burial, Jigen Daisuke 15 ottobre: Spider-Man: No Way Home, Occupation: Rainfall, Il Grinch, L’amore non va in vacanza, The Best Man Holiday, Almost Christmas – Vacanze in famiglia, Ocean’s Eleven – Fate il vostro gioco, Ocean’s Twelve,

Spider-Man: No Way Home, Occupation: Rainfall, Il Grinch, L’amore non va in vacanza, The Best Man Holiday, Almost Christmas – Vacanze in famiglia, Ocean’s Eleven – Fate il vostro gioco, Ocean’s Twelve, Ocean’s Thirteen, The Lego Movie

17 ottobre: Addio al nubilato 2 – L’isola che non c’è

Addio al nubilato 2 – L’isola che non c’è 19 ottobre : Camp

: Camp 20 ottobre : Dual, Silver Dollar Road, The Other Zoey, Mafia Mamma

: Dual, Silver Dollar Road, The Other Zoey, Mafia Mamma 27 ottobre: Winnie The Pooh: Sangue e miele

Winnie The Pooh: Sangue e miele 29 ottobre : 65 – Fuga dalla Terra

: 65 – Fuga dalla Terra 30 ottobre : Downton Abbey II – Una nuova era

: Downton Abbey II – Una nuova era 31 ottobre: L’esorcista del papa