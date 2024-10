Cosa vedere in streaming su Prime Video ad Halloween 2024

Fonte foto: 123RF

Tra spettri, streghe, creature mostruose e zucche con un ghigno malefico, il 31 ottobre è una ricorrenza tipicamente legata al macabro. Una tradizione che, in tv e sulle piattaforme di streaming, si traduce spesso in un rinnovato interesse nei confronti del genere horror – anche con una serie di interessanti sfumature e contaminazioni che vanno dal thriller al mistero, passando per la black comedy. Dunque, attingendo a piene mani da questi generi, cosa c’è di nuovo su Prime Video da guardare ad Halloween 2024? Questi alcuni titoli di recente uscita tra cui scegliere per organizzare una movie night da brivido.

House of Spoils

Novità di ottobre 2024 (è uscito su Prime Video il 3), il film House of Spoils è un thriller psicologico con un tocco sovrannaturale. La protagonista della storia è una chef ambiziosa che apre il suo primo ristorante in una proprietà isolata.

Oltre che con vari problemi pratici e logistici, che vanno dal caos in cucina alla presenza di un investitore decisamente ambiguo, la donna deve fare i conti con una presenza sovrannaturale: lo spirito del precedente proprietario che minaccia di sabotarla.

Nel cast ci sono Ariana DeBose (che interpreta la protagonista), Barbie Ferreira, Arian Moayed, Amara Karan, Mikkel Bratt Silset e Marton Csokas.

Killer Cakes

Halloween è la festa del brivido, certo, ma anche della raccolta porta a porta di caramelle e leccornie introdotta dalla classica formula "Dolcetto o scherzetto?". Non c’è visione migliore, allora, di uno show che unisce horror e dolci: Killer Cakes, disponibile su Prime Video dall’8 ottobre.

Firmato dai visionari dell’horror Blumhouse Television e dai creatori di Cake Boss High Noon Entertainment, in questo show diversi cake artist di talento, lavorando insieme ai migliori professionisti di Hollywood in materia di effetti speciali horror, si sfideranno per cucinare torte il più possibile terrificanti e inquietanti.

La conduzione è di Matthew Lillard (noto per Scream e Five Nights at Freddy’s) insieme ai giudici Danielle Harris (del franchise Halloween) e Nikk Alcaraz (food artist autore di Peculiar Baking).

Apocalipsis Z: El principio del fin

Esce proprio il 31 ottobre il film Apocalipsis Z: El principio del fin, diretto da Carles Torrens e con nel cast Francisco Ortiz, Jose María Yazpik, Berta Vázquez e María Salgueiro.

L’ambientazione è un mondo apocalittico in cui una strana malattia simile alla rabbia inizia a diffondersi in tutto il pianeta, ma Prime Video presenta la novità come «una storia di dolore, un viaggio di sopravvivenza, sia fisica che emotiva, con azione, suspense, un’infezione rabbiosa, un po’ di sangue… e un gatto brontolone».

Il protagonista della trama è infatti un vedovo di nome Javier che, mentre l’epidemia sconvolge il mondo, vive isolato con Lúculo, il suo gatto. Quando gli umani contagiati dal nuovo morbo diventano numerosi e pericolosamente aggressivi, Javier e Lúculo sono costretti a partire e ad affrontare un difficile viaggio per terra e per mare.

I film horror del 2024 su Prime Video

Entra a fare parte del catalogo di Prime Video il 30 ottobre, giusto in tempo per Halloween 2024, il film horror Tarot – La profezia del male. La trama racconta di un gruppo di amici sprovveduti che viola la sacra regola della lettura dei Tarocchi: così facendo, senza volerlo, i protagonisti scatenano un male indicibile che li porta uno dopo l’altro a trovarsi faccia a faccia con la morte.

Sempre in tema film horror di quest’anno, il 26 ottobre arriva in streaming anche Immaculate – La prescelta. L’attrice Sydney Sweeney interpreta la protagonista Cecilia, ovvero una giovane donna devota che viene accolta in un illustre convento nella campagna italiana. Non passa molto tempo, però, prima che la ragazza si renda conto che quel luogo nasconde dei segreti terrificanti.