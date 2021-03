CRM, cos’è e come può aiutare il tuo business online

Tutte le attività commerciali possono trarre giovamento da uno strumento potentissimo per far crescere e consolidare il business online: un buon Customer Relationship Management, o CRM. Questi software di gestione consentono di pianificare azioni per mettere in contatto l’attività con i potenziali clienti e fidelizzare i clienti già acquisiti.

Le aziende che offrono prodotti o servizi potranno utilizzare il proprio CRM per migliorare le relazioni commerciali, creando una preziosa rubrica che contiene le informazioni di tutti i clienti già acquisiti. Ad esempio, inviando newsletter per l’email marketing con le ultime novità del brand, oppure sms e coupon di sconti speciali per fidelizzare il cliente. Il CRM è fondamentale anche per sviluppare nuovi contatti, perché consente di far iscrivere i potenziali acquirenti alla propria newsletter o a un form di contatti, per ottenerne i dati e inserirli nel target di riferimento del proprio business online. Se sviluppare questo tipo di relazioni commerciali fai-da-te sembra difficile, le aziende potranno utilizzare strumenti e servizi che semplificano queste attività, così da potersi concentrare sulle strategie di marketing e sui risultati finali.

Cos’è e come funziona un CRM

Per poter attuare le strategie di marketing che l’attività commerciale ha pianificato servirà una piattaforma CRM. Si tratta di software di gestione che consentono di creare delle rubriche in cui vengono memorizzate le informazioni di contatto dei clienti, sia acquisiti che potenziali. Oltre a indirizzo email e numero di telefono, i CRM memorizzano anche i prodotti e i servizi acquistati dal cliente, così da consentirne la profilazione e poter individuare un target aggregando i dati.

Conoscere il cliente è importante, perché consentirà all’attività commerciale di offrire le promozioni più interessanti, oppure proporre nuovi prodotti e servizi che potrebbero essere convertiti facilmente in un nuovo acquisto. Le aziende che si affidano a un CRM personalizzato sulle proprie esigenze potranno così aumentare non solo la produttività del proprio business online, ma anche i ricavi.

Email, sms e coupon: come usare il proprio CRM

Un CRM consente di scegliere diversi canali per mantenere le relazioni commerciali con i propri clienti, sia potenziali che fidelizzati. Un buon software di gestione della rubrica consente di realizzare delle campagne di email marketing efficaci: l’attività potrà scegliere e programmare l’invio a tutta la propria rubrica, oppure solo a una mailing list di clienti divisi per profilazione, così da inviare il prodotto o il servizio più interessante e che potrebbe essere più adatto al potenziale acquirente. Inoltre, un buon CRM consente anche di scegliere se inviare messaggi personalizzati, oppure dei template predefiniti.

Oltre alle campagne email, è importante utilizzare anche gli SMS come strumento per contattare i propri clienti, ad esempio inviando messaggi promozionali, sia generici che basati sulla profilazione, oppure comunicare l’arrivo di nuovi prodotti e servizi, così come di offerte speciali personalizzate.

Inserendo i clienti nella rubrica del CRM e analizzando le loro abitudini, si potrà scegliere di emettere dei coupon, come delle promozioni a tempo, oppure degli sconti speciali per business partner. I coupon sono infatti un ottimo modo per coccolare il cliente e fidelizzarlo.

Se affrontare la creazione di una rubrica e coordinare campagne email, Sms e coupon sembra un lavoro duro da fare da soli, ci si può sempre rivolgere a servizi come CRM – Sviluppo Contatti di Italiaonline, che renderanno tutto più facile, ma soprattutto efficace.