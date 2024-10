Cross, ecco il trailer e la data di uscita in Italia

Fonte foto: Prime Video

Sono state pubblicate in questi giorni le prime immagini e il trailer ufficiale di Cross, la nuova serie crime thriller in arrivo su Prime Video fra poche settimane. Le aspettative del pubblico sono alte: la serie tv è basata sui personaggi dell’autore di bestseller James Patterson ed è creata dallo showrunner e sceneggiatore Ben Watkins. Non solo: Amazon MGM Studios, particolarmente colpita dai primi episodi prodotti, ha già deciso di rinnovare la serie tv per una seconda stagione. L’annuncio ufficiale è stato fatto in occasione del primo Upfront di Amazon.

Trama e trailer ufficiale di Cross

La serie tv Cross si preannuncia adrenalinica, intensa e ricca di colpi di scena. Prodotta da Paramount Television Studios e Skydance Television, la trama ruota attorno al detective e psicologo forense Alex Cross, interpretato da Aldis Hodge, che è anche produttore della serie tv.

Incredibilmente abile nell’immedesimarsi nella psiche degli assassini e delle loro vittime, Cross ha il talento che serve per identificare e catturare i criminali che si rendono responsabili di orribili omicidi.

Questo il trailer ufficiale della prima stagione, che permette di intuire quale caso dovrà risolvere Cross prima che sia troppo tardi:

Il cast completo di Cross

Oltre al già citato Hodge, il cast della prima stagione di Cross include Isaiah Mustafa, Juanita Jennings, Alona Tal, Samantha Walkes, Caleb Elijah, Melody Hurd, Jennifer Wigmore, Eloise Mumford e Ryan Eggold.

Watkins è showrunner ed executive producer; ruolo, quest’ultimo, ricoperto anche da Sam Ernst, Jim Dunn e Craig Siebels, con James Patterson, Bill Robinson e Patrick Santa per la James Patterson Entertainment. David Ellison, Dana Goldberg e Bill Bost sono invece executive producer per Skydance Television.

Libri e film con Alex Cross

La serie tv Cross di Amazon MGM Studios non è il primo adattamento dei romanzi di Patterson con protagonista l’intrigante e capace detective. Tra gli anni Novanta e Duemila ci sono stati ad esempio i film Il collezionista e Nella morsa del ragno, con Morgan Freeman.

È del 2012 invece il film Alex Cross – La memoria del killer, tratto dal romanzo omonimo e con protagonisti Tyler Perry, Matthew Fox e Rachel Nichols.

La saga letteraria firmata da Patterson che ha come protagonista Alex Cross conta attualmente più di trenta romanzi. Il primo, pubblicato in Italia con il titolo Ricorda Maggie Rose, è stato pubblicato nel 1993. Nel 2023 è uscito invece Cross Down.

Quando esce Cross su Prime Video

La prima stagione di Cross arriva in esclusiva su Prime Video il 14 novembre 2024. Saranno da subito disponibili tutti gli otto episodi.