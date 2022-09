JBL Tour One M2: la nuova versione migliora in tutto

JBL ha annunciato le sue nuove cuffie a padiglione di fascia alta, le JBL Tour One M2 che sostituiscono in listino le Tour One attuali rispetto alle quali offrono una connessione migliore e una ricarica più veloce. Come le Tour One, però, anche le Tour One M2 hanno un prezzo decisamente elevato.

Tuttavia, le nuove cuffie over ear targate JBL hanno tecnologie avanzate che permettono all’utente di personalizzare la sua esperienza d’ascolto e il sistema di riduzione del rumore True Adaptive ANC, che si adatta automaticamente all’ambiente circostante in tempo reale, permettendo di limitare le distrazioni. Le JBL Tour One M2 hanno anche un sistema di riconoscimento vocale integrato che è in grado di mettere in pausa o attivare la musica e abilitare l’Ambient Aware (che permette di sentire i suoni che provengono dall’ambiente esterno anche se si sta ascoltando la musica). Il dispositivo ha anche l’ultima versione dello standard Bluetooth che è in grado anche di tenere a bada il consumo energetico.

JBL Tour One M2: caratteristiche tecniche

Le nuove JBL Tour ONE M2 offrono un design comodo, compatto e pieghevole e hanno un peso di 268 grammi. Le nuove cuffie del colosso californiano sono dotate di driver dinamici da 40 mm, della tecnologia Personi-fi 2.0, utile a personalizzare finemente l’equalizzazione del suono, e dell’audio spaziale, una caratteristica che al momento offrono solo i device di fascia alta.

Provviste dalla tecnologia di cancellazione adattiva del rumore (ANC) personalizzabile e della modalità trasparenza, le JBL Tour One M2 Tour PRO 2 hanno 4 microfoni con sistema VoiceAware. Quest’ultima funzione è utile durante e telefonate, dato che serve a ripulire l’audio dai rumori ambientali.

La connessione è Bluetooth 5.3 e LE Audio, la variante più moderna dello standard Bluetooth che oltre a migliorare la stabilità del collegamento, limita anche il consumo energetico.

L’autonomia dichiarata da JBL è di 50 ore di riproduzione musicale o di 30 ore con ANC attivato. Rispetto alle precedenti Tour One sulle Tour One M2 la ricarica è più veloce: con soli 10 minuti di ricarica si ottengono altre 5 ore di ascolto.

JBL Tour One M2: prezzo e disponibilità

JBL Tour One M2 saranno disponibili in Black e Champagne, a partire da gennaio 2023, al prezzo di listino di 299 euro. Si tratta di un prezzo abbastanza alto, che mette queste cuffie in competizione con i migliori dispositivi della categoria, ma pur sempre molto inferiore a quello delle Apple AirPods Max che costano oltre il doppio.