DAZN gratis, addio al mese di prova: cosa sta succedendo

6 Ottobre 2019 - Il 6 ottobre 2019 è l’ultimo giorno utile per sottoscrivere un abbonamento a DAZN e ricevere un mese gratuito di visione della piattaforma. La notizia arriva direttamente dal sito della piattaforma online dove tra le informazioni utili troviamo scritto “Il primo mese gratis è un’offerta promozionale valida sino al 06/10/2019 soggetta alla sottoscrizione di un abbonamento DAZN.”.

Una decisione importante quella presa da DAZN che decide di eliminare uno dei servizi aggiuntivi offerti agli utenti che si iscrivevano alla piattaforma. Ma non è certo la prima a farlo. Nei mesi passati anche Netflix ha deciso di cancellare il mese di prova gratuito (per poi inserirlo nuovamente ed eliminarlo di nuovo). Il motivo è semplice: molti utenti creavano delle false e-mail per “testare” la piattaforma per un mese e poi decidere di disdire l’abbonamento. In questo modo utilizzavano DAZN gratis per più mesi, senza mai pagare l’abbonamento mensile (di 9,99 euro al mese). Con questa decisione la piattaforma online vuole bloccare questa pratica, anche in virtù dell’accordo firmato lo scorso mese con Sky e che prevede la nascita del canale DAZN1.

Cosa cambia per gli utenti di DAZN

Per chi è già abbonato o per coloro che hanno sottoscritto un abbonamento utilizzando la promozione di Sky non ci sarà nessun cambiamento: continueranno a vedere il ricco palinsesto offerto da DAZN. Tutti i “furbetti” che abusavano della promozione per vedere DAZN gratis avranno tempo fino al 6 ottobre, dopodiché dovranno iniziare a pagare l’abbonamento mensile di 9,99 euro.

La decisione di DAZN arriva anche a seguito del potenziamento dell’offerta: durante l’estate il palinsesto della piattaforma online si è arricchito con i canali Eurosport 1 ed Eurosport 2 che trasmettono tantissimi eventi sportivi in diretta: Giro d’Italia, Tour de France, Vuelta di Spagna, tre tornei del Grande Slam, il campionato italiano di basket, lo sci e il biathlon. Inoltre, DAZN ha anche i diritti per trasmettere re partite per ogni giornata della Serie A 2019 – 2020.

Insomma, dal 6 ottobre ci sarà un grande cambiamento che va a premiare gli utenti che fin dall’inizio pagano ogni mese l’abbonamento a DAZN,