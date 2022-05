Il decoder che devi comprare subito per lo switch-off: super sconto

Campania, Lazio, Liguria, Toscana e Umbria. Dal 1 maggio sino al prossimo 30 giugno gli abitanti di queste cinque regioni dovranno fare i conti con lo switch off del nuovo digitale terrestre. Il passaggio a una nuova tecnologia, che permetterà di liberare frequenze per il 5G e garantirà una migliore qualità visiva, porta con sé una sorpresa tutt’altro che piacevole per migliaia di italiani: i TV più vecchi potrebbero non ricevere il nuovo segnale.

Questo, però, non vuol dire che si sarà costretti a comprare un nuovo TV. Sarà infatti sufficiente acquistare un decoder compatibile con la tecnologia DVB-T2 per aggirare l’ostacolo e risparmiare diverse centinaia di euro. Anche se è possibile trovare smart TV low cost a poche centinaia di euro, un decoder ha il vantaggio di costare poche decine di euro e garantire le stesse funzionalità. Il Leelbox DVB-T2 H.265 oggi in offerta su Amazon ne è un esempio: grazie allo sconto top si spenderanno poco più di 20 euro e si continuerà a guardare la TV senza alcun problema.

Decoder Leelbox: caratteristiche e funzionalità

Il decoder Leelbox oggi in offerta su Amazon fa della compattezza e delle funzionalità smart i suoi punti forza. Grande più o meno come un hard disk esterno, si collega al TV di casa con la presa scart o tramite porta HDMI, consentendo di guardare tutti i canali e i programmi preferiti in FULL HD (risoluzione 1920×1080 pixel). Ovviamente compatibile con lo standard DVB-T2, ha il suo punto di forza nella presa USB frontale che può essere utilizzata sia per collegare un hard disk esterno sia per collegare l’antenna Wi-Fi inclusa nella confezione.

Scegliendo di collegare un disco rigido esterno (supporta fino a 4 terabyte) il decoder si trasformerà in un media box in grado di riprodurre i video e le foto archiviate al suo interno. Non solo: il decoder per il nuovo digitale terrestre di Leelbox consente anche di registrare (e programmare la registrazione) di programmi TV: se, ad esempio, non si è in casa per l’ultima puntata della propria serie TV preferita, sarà possibile programmare la registrazione e vederla non appena si avrà tempo.

Se, invece, si opta per l’antenna Wi-Fi esterna, il decoder permetterà di accedere a contenuti multimediali di vario genere grazie alle app preinstallate sul dispositivo. Sarà sufficiente scegliere una delle tante app disponibili (come YouTube, ad esempio) e scegliere uno dei tanti programmi o contenuti disponibili. Se, invece, non si vuole rinunciare alla possibilità di collegare il disco rigido tramite USB, è possibile collegare il decoder a Internet tramite la porta Ethernet presente nella parte posteriore.

Un dispositivo versatile e completo, dunque, che permetterà di vedere tutti i canali TV della propria regione anche dopo lo switch off e accedere a contenuti multimediali sia in rete sia archiviati in locale su un disco rigido esterno.

Decoder digitale terrestre DVB-T2 Leelbox in offerta su Amazon: sconto e prezzo

Nel caso il TV del salotto di casa o della camera da letto sia troppo vecchio e si corre il rischio di non vedere più nulla, il decoder per il digitale terrestre di nuova generazione in offerta su Amazon è la soluzione ideale per risolvere i tuoi problemi.

Scontato del 27% del prezzo di listino, costa appena 23,99 euro, antenna Wi-Fi inclusa. Un’offerta imperdibile, che consentirà di continuare a vedere i vostri programmi preferiti spendendo appena una manciata di euro.

Leelbox DVB-T2 H.265, ricevitore digitale terrestre FullHD con USB e Wi-Fi