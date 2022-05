De'Longhi, il condizionatore portatile al minimo storico: offerta mai vista

Non è mica detto che per utilizzare un condizionatore in casa sia necessario installare i motori esterni. Nel caso in cui non possiate montare le unità esterne sulla facciata di casa – perché, magari, le ritenete antiestetiche o, ancora, perché dovete rispettare precisi vincoli architettonici – potete optare per condizionatori portatili silenziosi, che permettono di sconfiggere la canicola estiva senza esser costretti a fare buchi nei muri.

Dispositivi come il Pinguino Compact ES72 di De’Longhi, tra le offerte top di oggi su Amazon, consentono di rinfrescare ambienti ampi in maniera semplice e immediata. Sarà infatti sufficiente piazzarli nelle vicinanze di una finestra, posizionare il tubo di aereazione e il gioco è fatto. Approfittando dell’offerta odierna su Amazon, insomma, potrete passare l’estate al fresco e senza umidità (il condizionatore portatile De’Longhi funziona infatti anche da deumidificatore) senza dovervi rivolgere a un installatore ed esser costretti a lavori dentro casa.

Condizionatore portatile De’Longhi in offerta su Amazon: caratteristiche e funzionalità

Rinnovato nell’estetica e nelle funzionalità, il De’Longhi Pinguino Compact ES72 è un condizionatore portatile dalle dimensioni compatte ed estremamente silenzioso. Dalla scheda tecnica del Pinguino Compact ES72 emerge, infatti, che il livello di pressione sonora varia (impostando la più bassa delle tre velocità disponibili) dai 47 ai 52 dB: sarà così possibile utilizzarlo anche di notte senza correre il rischio di essere disturbati nel sonno.

Alla bassa rumorosità non corrisponde una bassa efficienza. Anzi, grazie ai suoi 8.300 BTU di potenza, il condizionatore portatile del produttore italiano è in grado di raffrescare fino a 60 metri quadri di superficie. Insomma, più che sufficiente per una piccola abitazione o per saloni di grandi dimensioni. A questo si unisce poi l’elevata efficienza energetica: il De’Longhi Pinguino Compact ES72 YOUNG rientra nella Classe Energetica A della nuova etichetta energetica, assicurando così bassi consumi elettrici. Sempre sul fronte green va segnalato l’utilizzo di gas R290, più ecologico rispetto al gas R410A utilizzato dai tradizionali sistemi di climatizzazione.

La “centralina di comando" a sfioro nella parte alta del dispositivo e il telecomando di serie consentono poi di impostare il condizionatore portatile a proprio piacimento. Oltre a regolare la velocità della ventola e la temperatura, infatti, sarà possibile impostare la partenza ritardata fino a 24 ore. In questo modo, si potrà far partire il climatizzatore anche se non siamo in casa, così da trovare un ambiente fresco e senza umidità al nostro ritorno.

Ovviamente, il dispositivo potrà essere spostato con estrema facilità in tutta casa grazie alle rotelle e al tubo di aereazione rimovibile. Con un solo condizionatore, dunque, sarà possibile raffrescare la zona giorno e la zona notte in differenti momenti della giornata.

De’Longhi Pinguino Compact ES72 YOUNG in offerta su Amazon: sconto e prezzo

Il condizionatore portatile silenzioso del produttore italiano è in offerta lancio su Amazon ad un prezzo decisamente interessante. Il Pinguino Compact ES72 è disponibile con uno sconto del 20% rispetto al listino e costa 399,00. Il risparmio è dunque considerevole: ben 100 euro in meno per passare un’estate fresca e senza l’opprimente sensazione dell’umidità in casa.

De’Longhi Pinguino Compact ES72 YOUNG, condizionatore portatile silenzioso da 8300 BTU con funzione deumidificatore