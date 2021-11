Dexter arriva oggi su Sky: a che ora e come prepararsi

Finalmente l’attesa è finita, oggi 10 novembre Dexter: New Blood arriva ufficialmente in prima visione su Sky e in streaming su NOW. L’iconico serial killer dopo tanti anni si prepara a coinvolgere nuovamente il suo pubblico con una speciale miniserie composta da dieci episodi. Sky ha deciso di trasmettere un episodio a settimana, per incrementare l’attesa e la curiosità degli spettatori.

Infatti, Dexter ritorna sullo schermo dopo circa 10 anni dal finale della serie madre, che terminò nel 2013. Il protagonista Dexter Morgan è interpretato sempre da Micheal C. Hall, amatissimo attore della serie originale. Lo vedremo cambiato e maturato: si è costruito una nuova vita e una nuova identità, ma ha sempre il pallino di uccidere, in modo cruento, assassini e criminali rimasti a piede libero. Una nuova serie di omicidi nella cittadina in cui vive risveglierà il suo istinto da serial killer. Ecco tutti i dettagli sul cast, sulla trama e a che ora sarà possibile vedere Dexter.

Di cosa parla Dexter: New Blood – la trama

Dalla fine dell’ottava stagione sono passati ormai 10 anni: ora, nel sequel Dexter è cresciuto, ma ora ha una nuova identità e una nuova vita, che trascorre nella cittadina americana chiamata Iron Lake. Ora si chiama Jim Lindsay ed è un tranquillo e gentile dipendente del Fred’s Fish Game. Ha un nuovo amore, Angela Bishop, che è anche il capo della polizia locale. Lei sa tutto di lui, anche del suo passato travagliato, sa bene che il suo istinto omicida che lui chiama "Passeggero Oscuro" sarà sempre dentro di lui, ma per il momento è tenuto a bada.

Almeno fino a quando nella cittadina non si susseguono una serie di incidenti che destano l’attenzione di Dexter, che ha nuovamente la pulsione di riportare l’ordine e fare giustizia… a modo suo. La sua attenzione si posa su Kurt Caldwell, un uomo tutto d’un pezzo, molto influente ad Iron Lake, ma che nasconde terribili segreti, proprio come Dexter, che ripiomberà nuovamente nei suoi demoni.

In particolare, dovrà fare i conti con sua sorella Debra, che era morta nella stagione finale ma che non lo ha mai abbandonato del tutto: lei è e continuerà ad essere la sua guida anche nel nuovo capitolo, anche se in una forma spirituale. Dexter dovrà anche proteggere suo figlio Harrison, ormai adolescente. In lui rivede i suoi demoni, forse il "Passeggero Oscuro" si è impadronito della sua giovane anima? Insomma, nel nuovo capitolo ci saranno tanti nodi da sciogliere. Si prospetta una nuova stagione ricca di colpi di scena.

Dexter: New Blodd – cast e personaggi

Nel sequel di Dexter troviamo un cast composto da grandi ritorni e new entry:

Dexter Morgan (interpretato da Michael C. Hall) : è il protagonista della serie tv, iconico serial killer, che tramite il "Codice di Harry", inventato da suo padre adottivo Harry Morgan, uccide criminali e assassini che non sono stati puniti dalla giustizia. Nella serie originale, trasmessa dal 2006 al 2013 lavorava nella polizia di Miami, dove analizzava le tracce ematiche. Alla fine dell’ottava stagione, dopo la morte della sorella, finge di avere un incidente e fa sparire le sue tracce. Riappare prima in Oregon dove lavora come taglialegna e ora ad Iron Lake.

: è il protagonista della serie tv, iconico serial killer, che tramite il "Codice di Harry", inventato da suo padre adottivo Harry Morgan, uccide criminali e assassini che non sono stati puniti dalla giustizia. Nella serie originale, trasmessa dal 2006 al 2013 lavorava nella polizia di Miami, dove analizzava le tracce ematiche. Alla fine dell’ottava stagione, dopo la morte della sorella, finge di avere un incidente e fa sparire le sue tracce. Riappare prima in Oregon dove lavora come taglialegna e ora ad Iron Lake. Harrison Morgan (interpretato da Jack Alcott) : è il figlio di Dexter, nato dalla relazione con la moglie Rita. Dopo 10 anni dalla fuga in Argentina con la madre, Harrison ritorna dal padre ormai adolescente.

: è il figlio di Dexter, nato dalla relazione con la moglie Rita. Dopo 10 anni dalla fuga in Argentina con la madre, Harrison ritorna dal padre ormai adolescente. Kurt Caldwell (interpretato da Clancy Brown) : è l’antagonista di Dexter. È un personaggio influente nella cittadina, prima era un semplice autista di camion ora, invece, è il proprietario di un’azienda di trasporti. Molto generoso ma anche molto pericoloso: il perché si scoprirà durante la serie.

: è l’antagonista di Dexter. È un personaggio influente nella cittadina, prima era un semplice autista di camion ora, invece, è il proprietario di un’azienda di trasporti. Molto generoso ma anche molto pericoloso: il perché si scoprirà durante la serie. Angela Bishop (interpretata da Julia Jones) : è la nuova compagna di Dexter, nonché il capo della polizia di Iron Lake. Ha una figlia adolescente di nome Audrey.

: è la nuova compagna di Dexter, nonché il capo della polizia di Iron Lake. Ha una figlia adolescente di nome Audrey. Arthur Mitchell/Trinity Killer (interpretato da John Lithgow) : è il serial killer affrontato dal protagonista nella quarta stagione. Ha ucciso Rita causando enormi sofferenze in Harrison.

: è il serial killer affrontato dal protagonista nella quarta stagione. Ha ucciso Rita causando enormi sofferenze in Harrison. Logan (interpretato da Alano Miller) : lavora nel dipartimento di polizia di Iron Lake.

: lavora nel dipartimento di polizia di Iron Lake. Audrey (interpretato da Johnny Sequoyah): è la figlia adolescente di Angela, ha un carattere molto forte.

Fred Jr: (interpretato da Michael Cyril Creighton) : è il titolare di Dexter. Sposato con Brian, è molto gentile e cortese con tutti, è anche il pastore di una piccola congregazione locale.

: è il titolare di Dexter. Sposato con Brian, è molto gentile e cortese con tutti, è anche il pastore di una piccola congregazione locale. Teddy Reed (interpretato da David Magidoff) : nuovo entrato nel dipartimento della polizia, è molto timide e sente soggezione nei confronti del suo capo Angela Bishop.

: nuovo entrato nel dipartimento della polizia, è molto timide e sente soggezione nei confronti del suo capo Angela Bishop. Molly Park (interpretata da James Chung): è l’autrice di un podcast true crime di Los Angeles.

Dexter: New Blood – a che ora esce

Il nuovo capitolo di Dexter sarà disponibile su Sky Atlantic a partire dalle 21:15 di oggi, mercoledì 10 novembre 2021. Si potrà anche guardare su Sky on demand e in streaming su NOW.