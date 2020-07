Digitale terrestre, eliminati alcuni canali dal 1 luglio: quali sono

Ancora cambiamenti, in preparazione dello switch off al Dvb-T2, tra i canali trasmessi sul digitale terrestre: dal primo luglio diversi canali sono stati eliminati ed è per tanto necessario risintonizzare il decoder o la Tv per risincronizzare la numerazione LCN (logical channel number).

I cambiamenti riguardano i Mux Mediaset 1, Mediaset3, Dfree, ReteA1 e molti canali hanno perso la numerazione e sono comparsi diversi cartelli fantasma, che invitano a risintonizzare le frequenze. Alcuni canali eliminati o spostati erano quelli di emittenti radiofoniche, come Radio 105 TV, R101 TV, Virgin Radio TV. Altri sono quelli di Sky Cinema e Premium Cinema. Insomma, i cambiamenti sono parecchi come ad ogni riorganizzazione dei Mux del digitale ma, come al solito, è sufficiente la risintonizzazione per tornare a vedere i canali superstiti in attesa che tutto questo, a giugno 2022, finisca con il passaggio definitivo al nuovo sistema del digitale terrestre di seconda generazione.

Cambiamenti Mux Mediaset1

Sul Mux Mediaset1 chiude il canale National Geographic (458). Chiudono anche il canale Sky Cinema Per Te 1 (471) e Premium Emotion (465). Ai canali 464 e 465 arrivano, rispettivamente, Premium Cinema 2 e Premium Cinema 3. Si tratta degli stessi cambiamenti avvenuti anche sul satellitare, dove dal 1 luglio i canali cinema di Premium sono stati sostituiti da Premium Cinema 1, Premium Cinema 2 e Premium Cinema 3.

Cosa cambia al Mux Mediaset3

Modifiche che impattano soprattutto i canali radio. Sul Mux Mediaset3 chiudono Radio 105 (157), R101 TV (167) e Virgin Radio (257), mentre Mediaset Extra passa al canale 55. I tre canali delle radio passano con lo stesso LCN sul Mux DFree.

Cambiamenti Mux DFree

Sul Mux Dfree chiudono i canali Premium Energy (464), Premium Comedy (466) e Premium Cinema 1 (463). Chi prova a sintonizzarsi su questi canali, appare sullo schermo un messaggio che avvisa della necessità di effettuare la sintonizzazione per tornare a vederli. Ma in realtà hanno cambiato nome o sono stati cancellati.

Come già detto, arrivano Radio 105 (157), R101 TV (167) e Virgin Radio (257).

Cambiamenti Mux ReteA1

Il canale Mediaset è stato rinominato in Mediaset Extra-Provvisorio e non ha LCN. Chiude anche Zelig Sport – Provvisorio. Anche in questo caso, chi prova a sintonizzarsi sul canale trova un cartello che avvisa del cambio di frequenza e della necessità di risintonizzare il televisore.