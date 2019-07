Digitale terrestre: nel 2022 arriva il nuovo segnale DVBT-2

23 Luglio 2019 - Entro il 20 giugno 2022 su tutto il suolo nazionale sarà attivo il “nuovo digitale terrestre” (in formato MPEG 4) che permetterà una migliore gestione dello spettro delle frequenze e permetterà alle emittenti di investire in nuovi canali. A comunicarlo è direttamente il Ministero dello Sviluppo Economico con una circolare pubblicata sul sito internet. Questa, però, non è l’unica novità. Il MiSE ha anche comunicato che dal 21 al 30 giugno 2022 ci sarà un secondo switch-off con il passaggio dallo standard MPEG-4 al digitale terrestre 2.0 con formato HEVC su tutto il territorio nazionale.

Cosa cambierà per i cittadini italiani? Per molti si tratterà di un cambiamento indolore: la maggior parte dei televisori già supporta questi nuovi standard, mentre chi ha un TV datato sarà costretto ad acquistarne uno nuovo o un decoder compatibile. Lo switch-off e il passaggio al nuovo digitale terrestre non è certo una novità: sono oramai diversi mesi che il Governo ne ha dato comunicazione e che sta lavorando su questo nuovo standard. La circolare pubblicata in questi giorni, però, porta con sé delle novità: il calendario dello switch-off cambia rispetto a qualche mese fa, con i tempi che diventano più lunghi per alcune regioni.

Nuovo digitale terrestre: il calendario dello switch-off

Una prima tabella di marcia per il passaggio dall’attuale digitale terrestre a quello nuovo era stata pubblicata dal MiSE già ad agosto 2018. Ora il Ministero ha aggiornato il calendario, posticipando l’arrivo del DVBT con formato MPEG-4 di alcuni mesi.

1 settembre 2021 – 31 dicembre 2021 : Area 2 – Valle d’Aosta, Piemonte, Lombardia tranne la provincia di Mantova, provincia di Piacenza, provincia di Trento, provincia di Bolzano; Area 3 – Veneto, provincia di Mantova, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna tranne la provincia di Piacenza

: Area 2 – Valle d’Aosta, Piemonte, Lombardia tranne la provincia di Mantova, provincia di Piacenza, provincia di Trento, provincia di Bolzano; Area 3 – Veneto, provincia di Mantova, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna tranne la provincia di Piacenza 1 gennaio 2022 – 31 marzo 2022 : Area 1 – Liguria, Toscana, Umbria, Lazio, Campania, Sardegna

: Area 1 – Liguria, Toscana, Umbria, Lazio, Campania, Sardegna 1 aprile 2022 – 20 giugno 2022: Area 4 – Sicilia, Calabria, Puglia, Basilicata; Abruzzo, Molise, Marche.

Il passaggio al formato MPEG-4 permetterà allo Stato di liberare alcune frequenze radio che potranno essere utilizzate dagli operatori telefonici per il 5G.

I cittadini italiani devono stare tranquilli: l’attivazione del nuovo digitale terrestre non comporterà grossi cambiamenti, né l’acquisto di un nuovo decoder o televisore: il formato MPEG-4, infatti è supportato dai TV da almeno una decina di anni. Per controllare se il proprio televisore supporta il nuovo digitale terrestre basta fare una semplice prova: sintonizzarsi sui canali HD (presenti nella numerazione dal 501 in poi) e controllare se si vedono. Se il test dà esito positivo, allora vorrà dire che non avremo problemi quando avverrà lo switch-off.

Che cosa è il DVBT-2 con formato HEVC

Il formato MPEG-4 avrà vita breve. La circolare del Ministero dello Sviluppo Economico, infatti, recita che “Al termine delle operazioni di transizione delle reti alla struttura dei multiplex definita dal PNAF, è disposta l’attivazione dello standard DVBT-2 a livello nazionale, nel periodo tra il 21 giugno 2022 e il 30 giugno 2022“. Cosa vuol dire? Molto semplice, il formato MPEG-4 verrà sostituito dal DVBT-2 (il digitale terrestre 2.0) con standard di compressione HEVC che garantisce una migliore qualità e la possibilità di trasmettere in altissima definizione.

Questo cambiamento, però, non sarà indolore per i cittadini italiani. Solamente i televisori in vendita dal 2017 supportano questo nuovo standard e chi non ne possiede dovrà adattarsi acquistando un decoder o un nuovo dispositivo. Il Governo dovrebbe mettere a disposizione degli incentivi per facilitare il passaggio al DVB-T 2 con formato HEVC.