Disney+: film e serie tv dell'estate

L’estate di Disney + sarà ricca, con molte serie tv iconiche e film di successo in programma a giugno, luglio e agosto. Bambini, adolescenti e diversamente adulti saranno felici delle novità che Disney ha in serbo nei prossimi mesi estivi, ma c’è bisogno di una piccola guida per non perdersi i contenuti migliori.

Poiché è probabile che ci sarà più tempo libero per tutti, l’estate diventa anche l’occasione d’oro per provare una delle funzioni di Disney+: la possibilità di organizzare una visione di gruppo grazie a GroupWatch, con fino a sei persone collegate da posti diversi che possono vedere un film o una serie di Disney+ insieme. Naturalmente anche i giovanissimi avranno più tempo, poiché la scuola è finita, e sarà quindi il caso di impostare il sistema di parental control affinché non possano guardare contenuti non consoni alla loro età. I canali sono tanti, dalla Marvel Cinematic Universal, passando per la Disney che conosciamo bene, fino a Star Wars.

Giugno su Disney+: Loki e Love Victor

Il 9 giugno su Disney+ è arrivata la prima attesissima stagione di Loki, che terrà compagnia per sei episodi della durata di cinquanta minuti circa. La storia riprende da dopo gli eventi del film Avengers: Endgame del 2019 e ritroviamo nel ruolo di Loki Tom Hiddleston.

Il fratello di Thor verrà catturato da un’organizzazione che esiste e si muove nello spazio tempo capace di monitorare le linee temporali. Metterà Loki davanti a un bivio di scelta: essere cancellato dall’esistenza per sempre oppure aiutare l’organizzazione nella riparazione delle linee temporali che lui stesso ha danneggiato. Il Dio dell’inganno dovrà scegliere.

Il 18 giugno sarà la volta della serie LGBT+, Love Victor, che arriva con la seconda stagione ad ampliare l’offerta Star di Disney+ indirizzata a un pubblico un po’ più adulto che affronta temi attuali: la ricerca e la scoperta del sé. Venti episodi di una durata che varia dai 20 ai 30 minuti. Continua quindi la storia di Victor Salazar e il suo viaggio alla scoperta del suo orientamento sessuale e della nuova città in cui si è trasferito. Uno spunto di riflessione è inevitabile in questa seconda stagione.

Luglio su Disney+: Monsters & Co e Race to the center of the Earth

I Monsters & Co tornano con La serie – Lavori in corso a partire dal due di luglio. Nella città di Monstropolis, sei mesi dopo gli eventi di Monster&Co la city è in fase di transizione e ammodernamento per essere alimentata dalle risate. Ogni episodio racconta di Tylor Tunskmon che da operaio specializzato sogna di lavorare fianco a fianco con i suoi idoli. É previsto su Disney+ un episodio a settimana.

Race to the center of the Earth di National Geographic uscito a marzo 2021 debutta sempre nel mese di luglio. Lo spettacolo vede quattro squadre composte da tre avventurieri per ciascun team. Ogni gruppo parte da punti della terra differenti con il comune obiettivo di raggiungere una boa in mezzo all’oceano, che è considerata appunto il centro della terra. Chi arriva per primo ha vinto. Nel viaggio verso la boa conosceremo in maniera diversa il nostro pianeta. Documentario interessante e diverso dal solito.

Agosto su Disney+

"What if I…", la prima serie animata della Marvel Studios terrà attaccati i fans per ben 10 episodi. I rumors parlano da tempo di un animato Tony Stark che si troverà alle prese nella costruzione di una nuova armatura nel desolato pianeta di Sakaar. Chissà se le voci sono vere e cosa accadrà.

Arriva, sempre ad agosto, la seconda stagione di Godfhater of Harlem con Forest Whitaker. Dieci attesi episodi che muovono la vita del Padrino di Harlem il famigerato boss Bumpy Johnson.

Ancora film e documentari e serie tv da seguire con passione ed entusiasmo di Disney+ Black Widow un lungometraggio targato Marvel Studios e Jungle Cruise con Emily Blunt.

Jungle Cruise esce il 28 luglio e racconta la storia di Frank, capitano di un battello fluviale, che nel suo viaggio conosce i pericoli della foresta e incontra diversi ostacoli.

Entrambi dedicati a chi ha l’accesso Vip su Disney+.

Oltre alle nuove serie originali la piattaforma prevede l’aggiunta di numerosi altri titoli che allieteranno il tempo libero durante il caldo estivo, tra cui la serie storica Grey’s Anatomy arrivata alla diciassettesima edizione e l’esilarante Boris tutta italiana.