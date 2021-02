Donald Glover e Phoebe Waller Bridge: chi sono i protagonisti della serie Mr & Mrs Smith

Mr. & Mrs. Smith è il famoso film del 2005 che vede gli attori Brad Pitt e Angelina Jolie nei panni dei protagonisti, John e Jane Smith, due spietati killer professionisti, dipendenti di due diverse compagnie che ricevono l’ordine di uccidersi l’un l’altro.

Il film, che ebbe un incredibile successo, ora diventerà una serie tv. Amazon Studios sta infatti lavorando a uno show a puntate ispirato al film. Al posto di Brad e Angelina troveremo però due volti noti per chi ama le serie, Donald Grover e Phoebe Waller Bridge, che riveste anche il ruolo di co-autrice insieme a Francesca Sloane. Quest’ultima sarà anche la showrunner della serie. La produzione sarà della New Regency, la stessa compagnia che si occupò anche del film, che ha incassato circa 487 milioni di dollari nel mondo e decretò l’inizio dell’amore tra Pitt e Jolie. Donald Grover e Phoebe Waller Bridge sono quindi chiamati a una grande prova: molti scommettono su di loro, viste le esperienze e i riconoscimenti ricevuti. Conosciamoli meglio.

Donald Glover: identikit del protagonista di Mr. & Mrs. Smith

Donald Glover, classe 1983, lavora fin da giovane nel mondo delle serie e dello spettacolo: scrisse alcune scene de “I Simpson” e la sitcom americana “30 Rock”. Arriva al successo con “Community” dove interpreta l’atleta Troy Barnes.

Ha anche scritto, diretto e interpretato la serie tv Atlanta, per la quale ha ricevuto due Emmy e due Golden Globe. Ma la sua carriera non si limita al mondo dello spettacolo, è anche una star della musica rap, dove usa lo pseudonimo di Childish Gambino. Il suo brano più famoso è “This is America” uscito nel 2018 e presente al primo posto delle classifiche americane per diverse settimane.

Phoebe Waller Bridge: chi è la protagonista della serie Mr. & Mrs. Smith

Per chi ama il mondo dello spettacolo, il nome di Phoebe Waller-Bridge non è affatto nuovo: parliamo infatti di una delle attrici e sceneggiatrici britanniche più famose degli ultimi anni.

È diventata famosa soprattutto per aver creato, scritto e interpretato la serie Fleabag per la quale ha ricevuto due Emmy, quello come miglior sceneggiatura di una serie comedy e quello come miglior attrice nella stessa categoria, e un Golden Globe come miglior attrice protagonista di una commedia. Fleabag da molti è considerata come una delle serie più brillanti degli ultimi anni, attualmente è disponibile su Amazon Prime Video.

Tra i lavori più recenti spicca la sceneggiatura del nuovo film “No time to die”: è stata voluta da Daniel Craig, che l’ha definita come la “sceneggiatrice più talentuosa in circolazione”. È diventata così la seconda sceneggiatrice della saga dei film di James Bond.

Phoebe Waller Bridge ha lavorato anche al film Solo: a Star Wars Story incentrato sulle vicende di Han Solo. Era la voce di Lando Calrissian L3-37. Inoltre, ha scritto anche per la prima stagione di Killing Eve. Questi sono solo alcuni dei suoi lavori più famosi, ora non rimane che attendere la serie Mr. & Mrs. Smith che uscirà probabilmente nel 2022 su Amazon Prime Video.