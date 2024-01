Dopo The Continental, una nuova serie dal mondo di John Wick?

Fonte foto: Prime Video

Dopo The Continental, il franchise di John Wick si arricchirà con una nuova serie spin-off? Così ha lasciato intendere Chad Stahelski, regista dei film, intervenendo nel podcast Happy Sad Confused. The Continental, che è uscita su Prime Video nel 2023, è una miniserie-evento prequel dei film di John Wick: nelle tre puntate, infatti, si esplorano le origini dell’iconico hotel che diventa poi il fulcro dell’universo del leggendario assassino. La nuova serie tv spin-off immaginata da Stahelski, però, non sarà legata a The Continental.

John Wick, una nuova serie spin-off

«Stiamo attualmente cercando di sviluppare una serie tv di John Wick, e Lionsgate è stata davvero fantastica nel sostenerci», ha spiegato Chad Stahelski nel podcast. «Avevamo appena iniziato a lavorare al progetto quando sono iniziati gli scioperi».

Il regista ha aggiunto che questa nuova serie tv non avrebbe nulla a che fare con The Continental, una produzione in cui Stahelski non è stato coinvolto in modo significativo. «Quel progetto [The Continental, ndr] è stato realizzato prima che avessimo finito John Wick 4. Io e Keanu siamo stati coinvolti un po’, ma era completamente separato dal nostro accordo», ha spiegato il regista. «Noi vorremmo fare lo show di John Wick. E forse in questa serie possiamo riportare alcune delle persone che amiamo».

Stahelski non ha aggiunto altro sulla trama né sul personaggio al centro di questa eventuale serie spin-off, che, ha detto, potrebbe essere «qualcosa da attendere il prossimo anno o quello dopo, se Hollywood riesce a mettersi a posto». La buona volontà non manca, insomma: non resta che aspettare una conferma dell’effettiva produzione della serie. Intanto, mancano certezze anche su una eventuale stagione 2 di The Continental, ipotesi di cui il produttore esecutivo e regista Albert Hughes ha già parlato in passato, ma per ora senza esiti concreti.

Tutti i film di John Wick in streaming

La saga cinematografica con protagonista Keanu Reeves inizia con il film John Wick, uscito nel 2014, diretto da Chad Stahelski e scritto da Derek Kolstad. Regista e sceneggiatore sono gli stessi anche nel secondo capitolo della saga, John Wick – Capitolo 2, uscito nel 2017. Entrami i film sono disponibili in streaming su Netflix e su TIM Vision e a noleggio premium su NOW e Prime Video.

John Wick 3 – Parabellum esce nel 2019 e oggi si può vedere in streaming su Prime Video e TIM Vision (su NOW con abbonamento premium). John Wick 4 è l’ultimo capitolo della saga, per ora: è uscito nel 2023 e si può vedere su Prime Video. Il presidente della Lionsgate Joe Drake, pochi giorni dopo l’uscita di questo film, ha detto di essere aperto alla possibilità di fare anche un quinto capitolo cinematografico, ma al momento non ci sono ulteriori conferme su questo punto.

La serie prequel The Continental è disponibile su Prime Video, come già detto. È in arrivo invece il film spin-off Ballerina, ambientato tra gli eventi del terzo e del quarto film, che dovrebbe uscire al cinema nell’estate 2024.