Dove vedere Avatar 2 in streaming

Per mesi non si è parlato d’altro. E non c’è da stupirsi. Dopo la sua uscita al cinema nelle sale italiane il 14 dicembre scorso, Avatar: La Via dell’Acqua di James Cameron è diventato il terzo film con il maggiore incasso di tutti i tempi a livello mondiale, raggiungendo quasi 2,32 miliardi di dollari di incassi al botteghino. La candidatura a numerosi Oscar, poi, non ha fatto altro che alzare le aspettative. Per questo la domanda di molti è stata principalmente una: cinema a parte, è possibile vedere Avatar 2 in streaming?

Avatar: La Via dell’Acqua in streaming

Fino a poco tempo fa la risposta a questa domanda era negativa. Anzi, in occasione dell’uscita al cinema del suo nuovo capolavoro James Cameron aveva sottolineato l’importanza di riempire le sale cinematografiche, non i divani di casa: «Basta con lo streaming, siamo stanchi di sederci sulle nostre chiappe», aveva dichiarato. Adesso che il film non è più in cartellone, però, le cose stanno per cambiare.

Avatar: La Via dell’Acqua, infatti, sarà presto disponibile in streaming: arriva il 7 giugno 2023 su Disney+ e includerà anche alcuni contenuti extra con i registi, il cast e la troupe.

Prodotto da Cameron e da Jon Landau, Avatar 2 include nel cast Sam Worthington, Zoe Saldana, Sigourney Weaver, Stephen Lang, Cliff Curtis, Kate Winslet e gli esordienti Britain Dalton, Jamie Flatters, Trinity Jo-Li Bliss, Bailey Bass e Jack Champion. La sceneggiatura è firmata da James Cameron, Rick Jaffa e Amanda Silver, mentre il soggetto è di James Cameron, Rick Jaffa, Amanda Silver, Josh Friedman e Shane Salerno.

Cosa sappiamo dei prossimi Avatar

Come già dichiarato da tempo, Cameron è al lavoro sui prossimi capitoli del franchise cinematografico e non si può certamente dire che sia in ritardo sulla tabella di marcia. È già stato annunciato che Avatar 3 sarà nelle sale cinematografiche il 20 dicembre 2024 (e pare che le riprese siano già state ultimate da tempo), Avatar 4 uscirà il 18 dicembre 2026 (lo scorso dicembre le riprese erano in corso) e Avatar 5 sarà al cinema dal 22 dicembre 2028 (le sceneggiature sono già completate). Dopo aver fatto passare tredici anni tra il primo e il secondo film, insomma, pare proprio che Cameron non voglia perdere altro tempo.

C’è anche qualche anticipazione sul terzo film di Avatar, che sarà il prossimo a essere mostrato al pubblico. Cameron in alcune interviste ha già dichiarato che nel terzo film verranno presentate alcune nuove culture: «Abbiamo conosciuto gli Omaticaya, i Metkayina, e nel prossimo ne conosceremo altre due. Il film vagherà un po’ più liberamente nel mondo di Pandora». Inoltre, l’elemento del fuoco avrà un ruolo più centrale.

In una recente intervista, poi, il produttore Jon Landau ha dichiarato che nel terzo film tornerà il personaggio di Payakan. Si tratta di un Tulkun esiliato che, come sa bene chi ha visto Avatar 2, stringe un legame importante con il figlio di Jake Lo’ak.