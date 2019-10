È già tempo di OnePlus 8: le caratteristiche e come sarà

Fonte foto: OnLeaks 1 di 5 OnePlus 8 Il OnePlus 7T ha appena fatto il suo debutto nel mercato indiano e arriverà in Europa tra qualche settimana, mentre il OnePlus 7T Pro dovrebbe essere presentato il 10 ottobre a Londra e alcune sue caratteristiche sono ancora top secret. L’azienda cinese, però, non vuole perdere tempo ed è già al lavoro sul OnePlus 8, il modello che verrà lanciato il prossimo anno, presumibilmente tra la fine di maggio e l’inizio di giugno. Online sono apparsi già i primi render basati su alcuni progetti ottenuti da un insider sempre molto informato sul mondo OnePlus. Quindi non si tratta di render ufficiali, ma ufficiosi.

Fonte foto: OnLeaks 2 di 5 Come sarà il OnePlus 8 Dalle immagini pubblicate da @OnLeaks (uno dei principali giornalisti del settore smartphone), il design del OnePlus 8 sarà molto diverso rispetto agli ultimi modelli usciti sul mercato. Nella parte frontale avremo uno schermo che occupa oltre il 95% dello spazio disponibile, grazie a cornici molto ridotte e alla fotocamera integrata nel foro in alto a sinistra. Un design che ricorda molto il Samsung Galaxy S10. Nella parte posteriore, invece, ci saranno tre fotocamere poste verticalmente al centro del dispositivo. Lo schermo, sarà leggermente stondato ai lati, come già accade adesso per il OnePlus 7T Pro.

Fonte foto: OnLeaks 3 di 5 Le caratteristiche del OnePlus 8 Mancano ancora troppi mesi alla presentazione del OnePlus 8 per avere un’idea precisa sulle caratteristiche del dispositivo. Ma conoscendo la filosofia dell’azienda cinese è possibile immaginare come sarà il dispositivo. A bordo avremo lo Snapdragon 865 con a supporto almeno 8-12GB di RAM e 128-256GB di memoria interna (non espandibile). La schermo OLED dovrebbe avere una diagonale da 6,5 pollici con risoluzione FullHD+. Batteria da almeno 3800mAh.

Fonte foto: OnLeaks 4 di 5 Il comparto fotografico del OnePlus 8 Negli ultimi anni OnePlus sta investendo molto sul comparto fotografico per ridurre il gap con Samsung e Huawei. Sul OnePlus 8 potremmo vedere un sensore principale da 64 Megapixel, che dovrebbe essere lo standard per i top di gamma del 2020, con a supporto un obiettivo grandangolare e un teleobiettivo con uno zoom almeno 3x. La fotocamera frontale sarà da 20 Megapixel e permetterà scattare selfie con l’effetto bokeh.