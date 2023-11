Ecco la serie Avatar (ma non è quello che pensate)

Fonte foto: Netflix

Arriverà nel 2024 la serie tv Avatar. Ma no, questa volta la saga creata da James Cameron non c’entra nulla. La serie di cui stiamo parlando si chiama invece Avatar – La leggenda di Aang. «La nazione del fuoco è arrivata»: con queste parole gli account social di Netflix hanno annunciato il prossimo debutto di questa novità in streaming. Albert Kim (già noto per Sleepy Hollow e Nikita) è showrunner, produttore esecutivo e sceneggiatore della nuova serie live action, che è stata definita un «fedele adattamento» della popolare serie animata omonima.

Avatar – La leggenda di Aang, la serie animata

La serie animata di Nickelodeon Avatar: La leggenda di Aang ha debuttato nel 2005 ed è composta da tre stagioni, al momento disponibili su Netflix e anche su Prime Video. Creata da Michael Dante DiMartino e Bryan Konietzko, la serie animata racconta dei fratelli Katara e Sokka: sono loro che risvegliano il giovane Aang da un lungo sonno, scoprendo poi che si tratta di un Avatar le cui abilità possono rivelarsi vincenti nella lotta contro la Nazione del Fuoco.

La serie live action Avatar – La leggenda di Aang

Alla trama della serie animata si ispira appunto l’omonima serie live-action in uscita su Netflix nel 2024. Il protagonista è sempre il dodicenne Aang: dotato del potere di maneggiare tutti gli elementi, la sua missione è ristabilire l’equilibrio tra acqua, fuoco, aria e terra e dunque riportare la pace nel mondo.

La trama dell’adattamento live-action, così come quella della serie animata originale, è infatti ambientata in un mondo la cui popolazione vive in quattro nazioni basate su diversi elementi: aria, acqua, terra e fuoco. Un tempo queste quattro nazioni vivevano in accordo e armonia, ma poi le cose sono cambiate. La speranza è dunque che Aang possa ristabilire la pace.

Il cast di Avatar – La leggenda di Aang

Nel cast del live-action Avatar – La leggenda di Aang ci sono Gordon Cormier (già visto in L’ombra dello scorpione), Kiawentiio Tarbell (nota per Chiamatemi Anna), Ian Ousley (Tredici), Dallas Liu (PEN15) e Daniel Dae Kim (Hawaii Five-0).

Cormier interpreta Aang, il dodicenne che scopre di essere l’Avatar. Tarbell è Katara, una domatrice dell’acqua quattordicenne dal carattere ottimista e cordiale, che nella sua breve vita ha già dovuto affrontare una tragedia personale. Ousley interpreta Sokka, il fratello di Katara: ha 16 anni ed è intraprendente e sfacciato. Liu veste invece i panni di Zuko, principe in esilio, erede della Nazione del Fuoco e abile domatore di questo elemento. Dae infine interpreta il Signore del Fuoco Ozai: dispotico e crudele, è il padre di Zuko. Quest’ultimo, nella speranza di soddisfare le richieste del genitore, è sulle tracce di Aang per catturarlo.

Avatar – La leggenda di Aang: quando esce

Come detto, la serie Avatar – La leggenda di Aang arriva su Netflix nel 2024. L’attesa per i fan è stata lunga: il progetto era infatti stato annunciato per la prima volta cinque anni fa, ma la produzione si è conclusa solo quest’anno. Al momento non è ancora stata indicata una data di uscita precisa.