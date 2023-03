Ecco quanto costeranno i nuovi Samsung Galaxy medi del 2023

E’ ormai prossimo il lancio da parte di Samsung dei suoi nuovi modelli di fascia media della famigli Galaxy A. I due modelli, per la precisione, sono il Samsung Galaxy A54 e il Samsung Galaxy A34, e andranno sostituire nel listino di Samsung i modelli A53 e A33 attualmente in vendita. Sulla stampa tedesca sono apparsi i presunti prezzi ufficiali di entrambi i modelli che, pur non essendo confermati da Samsung, sono più che credibili vista anche la fonte che li ha rivelati.

Samsung Galaxy A54: come sarà

Ormai sappiamo tutto o quasi a riguardo delle specifiche tecniche di Samsung Galaxy A54. Sono tante infatti le anticipazioni a riguardo, che però avranno conferma solo il giorno dell’annuncio ufficiale.

Galaxy A54 dovrebbe avere il nuovo SoC Samsung Exynos 1380, un octa-core prodotto a 5 nm a cui verrà affiancata una dotazione di RAM pari a 6 o 8 GB. Diverso anche lo spazio di archiviazione a seconda della versione scelta: 128 o 256 GB.

Il nuovo fascia media di Samsung avrà un display da 6,4 pollici con pannello Super AMOLED e risoluzione FHD+ (1.080×2.340 pixel). Il refresh rate dovrebbe essere di 120 Hz.

Il comparto fotografico posteriore dovrebbe avere su sensore principale da 50 MP (f/1.8) dotato di stabilizzatore ottico, un sensore ultra-grandangolare da 12MP (f/2.2) e un terzo sensore macro da 5 MP ( f/2.4) a completare la configurazione. Per selfie e videochiamate, posto in foro centrale sul display, ci sarà una fotocamera da 32 MP.

La batteria sarà da 5.000 mAh con ricarica da 25W. A livello di connessioni, su Galaxy A54 troveremo il 5G, il WiFi 6, il Bluetooth 5.3, il GPS, l’NFC e una porta USB Type-C.

Samsung Galaxy A34: come sarà

Samsung Galaxy A34 avrà un chip MediaTek Dimensity 1080, anche in questo caso abbinato a 6 o 8 GB di RAM e 128 o 256 GB di storage. Il display sale di dimensioni leggermente, fino a 6,6 pollici, e dovrebbe essere sempre un Super AMOLED con risoluzione FHD+ (1.080×2.340 pixel) e refresh rate a 120 Hz.

Le maggiori differenze rispetto al Galaxy A54 le troviamo nel comparto fotografico. Per questo modello Samsung ha pensato a una configurazione composta da un sensore principale da 48 MP, affiancato da un ultra-grandangolare da 8 MP e un macro da 5 MP. Cambia anche la selfie camera, che scende a 16 MP di risoluzione.

Non dovrebbe cambiare al contrario la batteria da 5.000 mAh con ricarica a 25W. A livello di connessioni, non cambia la compatibilità con le reti 5G, ma questo modello, visto il SoC che adotta, avrà solo WiFi 5 e Bluetooth 5.2.

Galaxy A34 e A54: quanto costeranno

Ma veniamo al dunque: quanto costeranno i due nuovi smartphone Samsung Galaxy A34 e A54 di fascia media? Secondo il giornalista di WinFuture Roland Quandt, che con un tweet ha rivelato i prezzi previsti per il mercato europeo, questi due telefoni saranno leggermente più cari rispetto ai modelli che sostituiranno.

Il Galaxy A54 verrà venduto a 499 euro per la versione da 8/128 GB, mentre si salirà a 549 per il modello da 8/256 GB. Quindi pare che un modello con 6 GB di RAM non arriverà nel Vecchio Continente.

Per il Galaxy A34, il leaker rivela la configurazione 6/128 GB avrà un costo di 399 euro, mentre per la versione 8/256 GB si dovrà sborsare 479 euro.

A titolo di confronto, il Samsung Galaxy A53 5G è stato proposto in Italia a marzo dello scorso anno al prezzo di 469,90 euro per la versione da 6/128 GB e a 529,90 euro per quella da 8/256 GB. Il modello Galaxy A33 nell’unica versione da 6/128 GB in Italia ha debutto al prezzo di 389,90 euro.