Etoile, le prime foto della nuova serie di Amy Sherman-Palladino

Le prime foto del cast e la data di uscita in streaming di Etoile, la nuova serie tv dei creatori di Una mamma per amica e La fantastica signora Maisel

Fonte foto: Prime Video

Debutta su Prime Video ad aprile 2025 Étoile, la nuova serie dramedy creata da Amy Sherman-Palladino e dal marito Daniel Palladino, già noti per aver messo la firma su Una mamma per amica e La fantastica Signora Maisel. Luke Kirby, che in quest’ultima serie interpretava il comico Lenny Bruce, sarà tra i protagonisti della novità ambientata nel mondo della danza. Accanto a lui Charlotte Gainsbourg e Lou de Laâge.

La trama di Etoile: di cosa parla

Ambientata a New York e Parigi, la nuova serie Original segue i ballerini e lo staff artistico di due compagnie di balletto di fama mondiale mentre tentano di salvare le loro istituzioni leggendarie. Per riuscirci, provano una mossa ambiziosa: scambiare le loro star più talentuose.

Il cast e le prime foto di Etoile

Come detto, i protagonisti di Étoile sono il vincitore dell’Emmy Luke Kirby (già visto in La fantastica Signora Maisel), Charlotte Gainsbourg (già in Antichrist e Nymphomaniac) e Lou de Laâge (The Innocents).

Nel cast ci sono anche Gideon Glick (già in La fantastica Signora Maisel e Maestro), David Alvarez (West Side Story), Ivan du Pontavice (Rupture), Taïs Vinolo (The Show Must Go On), David Haig (Quattro matrimony e un funerale), Simon Callow (Outlander) e Yanic Truesdale (Una mamma per amica).

Prodotta da Amazon MGM Studios, Étoile è prodotta esecutivamente da Amy Sherman-Palladino, Daniel Palladino e Dhana Rivera Gilbert. Scott Ellis è co-executive producer.

From Amy Sherman-Palladino and Daniel Palladino, Étoile takes the stage April 24. pic.twitter.com/FFluV1IofK — Etoile (@etoileonprime) March 6, 2025

Novità e anticipazioni su Etoile

Come anticipato in alcune interviste, Kirby e Gainsbourg interpretano rispettivamente Jack e Geneviève, ovvero i direttori delle compagnie di balletto di New York e Parigi. I due hanno avuto una storia in passato, il che rende la loro collaborazione professionale altalenante e complicata.

«Non so per quanto tempo sono stati amanti, ma questo genera in [Geneviève] una vera animosità nei suoi confronti e, allo stesso tempo, una vera amicizia», ​​ha detto Gainsbourg in una intervista Vanity Fair.

Glick interpreta un coreografo statunitense dai modi francesi, mentre De Laâge è Cheyenne, una delle star del balletto newyorkese.

Quando esce la serie Etoile

Tutti gli otto episodi di Etoile saranno disponibili su Prime Video dal 24 aprile 2025.

Per i fan dei Amy Sherman-Palladino e Daniel Palladino, tra l’altro, la data è una felice ricorrenza: il giorno del debutto della nuova serie tv coincide infatti con il venticinquesimo anniversario dell’uscita del primo episodio di Una mamma per amica.

Se questa nuova creazione dei coniugi Palladino avrà lo stesso duraturo successo, è tutto da vedere. Quel che è certo, intanto, è che di Etoile ci sarà anche una seconda stagione: Prime Video nel 2023 ha infatti subito ordinato due stagioni.