Fallout 2 si fa: cosa sappiamo della seconda stagione

La serie tv Fallout è stata rinnovata ufficialmente per una seconda stagione: cosa sappiamo per ora sui nuovi episodi

Fonte foto: Prime Video

È ufficiale: Fallout avrà una seconda stagione. L’annuncio è stato fatto da Amazon MGM Studios e Kilter Films meno di dieci giorni dopo il debutto della serie tv, che è uscita il 10 aprile 2024 su Prime Video. «Le aspettative degli amanti dell’iconico videogioco erano molto alte, ci sembra di aver superato le loro attese e a loro si aggiungono inoltre milioni di nuovi fan del franchise», ha detto in una nota stampa Jennifer Salke, head of Amazon MGM Studios. «Siamo entusiasti di annunciare la seconda stagione dopo solo una settimana dal debutto della prima e di portare gli spettatori ancora più lontano, nel mondo surreale di Fallout».

Fallout rinnovata per una seconda stagione

Fallout ha ottenuto, nei giorni immediatamente successivi alla sua uscita in streaming, un grande successo di pubblico: la serie è salita in classifica fino a diventare uno dei primi tre titoli più visti di sempre; inoltre, la prima stagione è diventata la serie tv più vista a livello globale dall’uscita de Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere.

Basata sull’omonimo videogioco di successo, la serie è prodotta dalla Kilter Films e vede Jonathan Nolan (che ha anche diretto le prime tre puntate) e Lisa Joy come executive producers. «Non vediamo l’ora di far esplodere di nuovo il mondo», hanno detto Nolan e Joy commentando la notizia del rinnovo in una nota stampa.

Geneva Robertson-Dworet e Graham Wagner, executive producers, autori e co-showrunners, hanno invece dichiarato: «Grazie a Jonah, Kilter, Bethesda e Amazon per aver avuto il coraggio di realizzare uno show in grado di affrontare seriamente tutti i problemi più gravi della società attuale – cannibalismo, incesto, torta di gelatina. Ne arriveranno altri!».

Fallout 2: anticipazioni e notizie

La notizia del rinnovo di Fallout per una seconda stagione è ancora molto recente: al momento, dunque, non ci sono altre informazioni ufficiali su trama e cast, che nella prima stagione include tra i protagonisti Ella Purnell, Aaron Moten e Walton Goggins.

Gli appassionati del videogame da cui è tratta la serie, però, hanno già avanzato qualche ipotesi su quali trame e personaggi potrebbero essere approfonditi in Fallout 2. Ad esempio, nel finale della prima stagione si vede Hank (Kyle MacLachlan) arrivare a New Vegas: secondo alcuni, essendo questo un luogo importante nei videogiochi, potrebbe diventare la location principale della stagione 2.

«Sentiamo di aver appena scalfito la superficie dell’universo di Fallout. Abbiamo letteralmente montagne di documenti di cose che siamo ansiosi di approfondire», ha detto lo showrunner Graham Wagner in una intervista.

Quando iniziano le riprese di Fallout 2?

More irradiated cowboy with no nose on the horizon in Season 2. pic.twitter.com/9gqLbeRXXQ — FALLOUT⚡️ (@falloutonprime) April 19, 2024

Non c’è nessuna certezza al momento nemmeno sulla data di uscita di Fallout 2, ovviamente, anche se su questo fronte c’è una notizia interessante da segnalare. Un paio di giorni prima del debutto della serie tv su Prime Video, la testata Deadline scriveva che la produzione di Fallout stagione 2 aveva già ricevuto 25 milioni di crediti di imposta dalla California.

Questa informazione, contenuta in un documento della California Film Commission, era un segnale abbastanza certo del fatto che la seconda stagione sarebbe stata confermata e girata in California. Così sarà, e a quanto pare la produzione dei nuovi episodi potrebbe iniziare entro la fine del 2024. La prima stagione era stata invece girata tra Utah e New York.