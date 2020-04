Fifa 20 ancora down: problemi con i server di Electronic Arts

Da oltre 24 ore i server di Electronic Arts non funzionano e non permettono l’accesso agli utenti. Giochi come Fifa 20, Apex Legends, Fifa Ultimate Team, Battlefield sono down e inaccessibili. I primi problemi sono stati segnalati dagli utenti verso le 9:00 del mattino del 14 aprile e sembravano essere risolti verso le 12:00. Alle 13:00 nuovo down generale che è proseguito fino a notte fonda, quando i tecnici di Electronic Arts hanno riattivato alcune funzionalità dei server e dei vari videogiochi.

Questa mattina (15 aprile), però, i problemi sembrano di nuovo aver mandato KO i server di Electronic Arts. Le segnalazioni degli utenti sono centinaia, così come i commenti. Leggendo le varie esperienze degli utenti, il disservizio sembra essere sempre lo stesso: l’impossibilità di accedere ai server e di giocare a Fifa 20 e ai vari titoli. Sull’account Twitter EA Help, l’azienda statunitense ha affermato di essere stata vittima di un attacco DDoS che ha causato tutti i problemi avuti dagli utenti e di averlo parzialmente risolto. Questa mattina, però, un nuovo tweet ha annunciato i nuovi disagi che stanno vivendo milioni di utenti.

Perché Fifa 20 non funziona: la cronistoria delle ultime 24 ore

L’ultimo tweet pubblicato dall’account Twitter EA Help, gestito direttamente dall’azienda statunitense, annuncia che “We’re currently looking into the issues affecting our services. If you can’t play online, access Origin or EA Help, we’re on it.” Electronic Arts sta esaminando i problemi che affliggono i server e chi non riesce a giocare online può accedere a Origin e chiedere un aiuto.

Tutto è partito nella mattinata del 14 aprile, con i primi problemi che sono proseguiti fino alle ore 12:00. Per un’ora tutto sembrava essere tornato alla normalità, ma alle 13:00 i server di Electronic Arts sono andati nuovamente down. Per cercare di far tornare la situazione alla normalità, i tecnici hanno anche cercato di limitare alcune modalità di gioco, disabilitando Fifa Ultimate Team e la modalità Volta su Fifa 20.

Nella notte tra il 14 e il 15 aprile, Electronic Arts ha comunicato di essere stata vittima di un attacco DDoS che ha mandato KO i server e l’intera infrastruttura di rete. Solo questa mattina alle 4:00 è stata di nuovo data la possibilità di tornare a giocare alle varie modalità di Fifa 20.

Dalle 9:00 del 15 aprile, però, gli utenti sono tornati a segnalare problemi con i server, con la conseguenza che Fifa 20 è di nuovo down.

Aggiornamento ore 10:40. I server sembrano finalmente essere tornati a funzionare